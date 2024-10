Hamilton heeft vermoeden van oorzaak uitvalbeurt in F1-race Austin

De Formule 1 Grand Prix in Austin is voor Lewis Hamilton er een om snel te vergeten. In de sprintrace was de zesde plaats al niet om over naar huis te schrijven, maar in de kwalificatie ging het met P19 nog een stuk minder. Na wat verschuivingen mocht de Brit wel als zeventiende aan de race beginnen, maar na drie ronden was het alweer over en sluiten. Op de plek waar zaterdag George Russell zijn Mercedes nog hard in de muur parkeerde, gleed Hamilton een dag later iets minder hard de baan af. Hij kwam daarbij vast te zitten in het grind en moest de race staken.

Het was een hard gelag voor de 39-jarige coureur. "Ik was niet eens aan het pushen op dat moment. Ik was alleen maar aan het proberen om op gang te komen en te proberen om de banden op temperatuur te krijgen. Toen begon de auto te stuiteren, vooral de linker voorkant. De achterkant gleed daardoor onder me vandaan, net zoals George gisteren [zaterdag]", legt een teleurgestelde Hamilton uit. "Ik had in VT1 hetzelfde probleem. Toen spinde ik in bocht 3 en dat is heel apart. Ik heb in alle jaren dat ik hier kom nog nooit een spin gehad in bocht 3. Ik zei net al dat George dezelfde problemen had, maar hij is nu terug naar de oude specificatie van de auto. Dat zag er beter uit, dus misschien is het iets met de nieuwe update."

Hamilton denkt zelfs dat, al had hij die spin wel tot een goed einde kunnen brengen, hij hoe dan ook de race niet af had kunnen maken. "Als ik in die ronde niet last had van al het gestuiter, dan was dat later wel gebeurd. Er was iets verkeerds met de auto", meent de rijder uit Stevenage. "Het is het hele weekend al het geval met het nieuwe pakket. Dit is echt enorm teleurstellend, maar het is wat het is."

Hamilton lijkt te suggereren dat hij liever met de oude specificatie van de W15 zou willen rijden komend weekend in Mexico. Volgens hem is dat zeker een optie, maar er is nog geen besluit genomen. "We gaan zo veel mogelijk onderzoek doen. Na vandaag krijgen we alle data en dat gaan we zien of het de oude of de nieuwe spec wordt voor volgende week", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Video: De uitvalbeurt van Hamilton