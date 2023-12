Het ging de hele week in de Formule 1-wereld maar over één ding: de vermeende belangenverstrengeling van Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw en tevens F1 Academy-directeur Susie Wolff. De FIA onderzocht de beschuldigingen, maar twee dagen later trok de overkoepelende autosportfederatie het onderzoek weer in, nadat ze alleen wat documenten hadden doorgenomen om te checken of alles wel of niet via het boekje verliep. Susie Wolff liet in een statement op X weten kwaad te zijn over de gang van zaken, terwijl haar man in zijn statement minder stevige bewoordingen had, maar een rechtsgang niet uitsloot. Voorafgaand aan het FIA-Gala in Baku werd ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton gevraagd naar de situatie en de Engelsman nam geen blad voor de mond. "Het was simpelweg onacceptabel", verklaart de recordkampioen.

Met name de manier waarop de FIA Susie Wolff door het slijk haalde kan op kritiek rekenen van Hamilton. "Het was een hele moeilijke, teleurstellende week volgens mij. We zagen de handhavende partij in onze sport de integriteit van een van de beste vrouwelijke leiders in de sport - namelijk Susie Wolff - in twijfel trekken, zonder dat er navraag is gedaan en zonder dat er bewijs is. Ze hebben geen excuses aangeboden", vertelt de Britse coureur. "Er zijn veel mensen in de sport die goed werk verzetten. Er is een constant gevecht om de diversiteit en inclusiviteit in de sport te verbeteren, maar het lijkt erop dat er bepaalde individuen in het leidersteam van de FIA zitten die ons tegen willen houden als wij een stap vooruit proberen te zetten. Dat moet veranderen."

Het steekt bij Hamilton dat juist de topmensen bij de FIA over zijn gegaan tot een dergelijk onderzoek. "We zijn een wereldwijde sport en hebben een geweldige kans en een natuurlijke verantwoordelijkheid om de leiding te nemen op het gebied van verandering", noemt de 38-jarige rijder, die dit jaar derde werd in het WK. Hij neemt het echter ook op voor de mensen binnen de federatie die volgens hem wel goed werk verrichte. "Ik wil benadrukken dat er heel veel mensen zijn die wel goed werk leveren, maar we moeten ervoor zorgen dat we allemaal de juiste richting op gaan."