Hamilton niet blij met gevoel banden: "Hoe zachter, hoe slechter"

De banden waren in de aanloop naar de Grand Prix van Frankrijk het onderwerp van gesprek. De woorden bandenspanning en klapbanden kwamen om de haverklap voorbij en het leidde zelfs tot een verscherpt technisch directief van de FIA om geklooi met de bandenspanning te voorkomen. Ook werd de bandenspanning voor de Franse GP verhoogd. Desondanks leek het rubber van Pirelli op de vrijdag op Paul Ricard een belangrijke rol te spelen. Door de hoge temperaturen hadden de banden het zwaar en dat merkte regerend wereldkampioen Lewis Hamilton ook. Hij verklaarde na afloop van de tweede oefensessie, die hij op de derde positie afsloot, dat geen van de bandencompounds echt goed aanvoelde.

“De banden voelen allemaal vrij slecht, maar ik denk dat het gevoel op de harde band denk ik het beste is”, analyseerde Hamilton. Dat wijt hij grotendeels aan de hoge baantemperatuur in Zuid-Frankrijk, die bijna de 50 graden aantikte. “Door de temperaturen hier lijken de banden zwaar te worden belast, dus hoe zachter je gaat, hoe slechter het voelt. Ik kan me voorstellen dat de meeste mensen op de harde band willen rijden, maar ik weet niet zeker welke band het snelst is. De zachte band leek halverwege de ronde klaar te zijn. De medium houdt het iets beter vol, maar die geeft weer niet zoveel grip. Dus we zullen zien.”

Evenals Hamilton is ook Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas er nog niet over uit welke band de snelste is op Circuit Paul Ricard. Wel is voor hem duidelijk dat de medium de compound is waarop je in de race wil rijden. “Voor mijn gevoel zit er qua snelheid over één ronde weinig verschil tussen de soft en de medium. Over een hele run gezien is de medium absoluut de betere”, zei de Fin na afloop van de sessie. En dus wordt de bandenkeuze in het tweede kwalificatiedeel belangrijk: “Ik kan me voorstellen dat we graag op de medium willen starten, omdat je verder kan komen met die band. Dan moeten we echter wel snel genoeg zijn om door te gaan in Q2.”

Wisselend gevoel bij Mercedes-coureurs

Bottas kende twee weken geleden in Azerbeidzjan een dramatisch weekend. Eigenlijk had hij de gehele race niet de snelheid om in de punten te eindigen. Dit weekend staat de 31-jarige coureur uit Nastola met een ander chassis aan de start. Hij gebruikt nu de monocoque die Hamilton tot en met Baku gebruikte. Gezien zijn eerste tijd in VT1 en de tweede tijd in de tweede training lijkt dat zijn vruchten af te werpen bij Bottas, maar de Fin wil niet direct een conclusie trekken. “Het is moeilijk te zeggen of het aan het chassis of de condities op de baan ligt, maar het gevoel is veel beter dan twee weken geleden. Ik heb het gevoel dat we het weekend op de juiste manier zijn begonnen. Alles voelt redelijk goed en op dit moment voel ik me op mijn gemak en best snel in de auto.”

Hamilton sloot op zo’n twee tienden achter zijn teamgenoot aan op de derde plek in de tweede oefensessie. De 36-jarige Brit heeft het oude chassis van Bottas ontvangen en presteerde dus heel behoorlijk, maar desondanks was het gevoel in de auto niet veel beter dan tijdens de trainingen in Monaco en Azerbeidzjan. “Dat scheelt eerlijk gezegd weinig, hoewel het qua positie fors anders is dan in Monaco en Baku. Het is behoorlijk ploeteren dit weekend en dat geldt waarschijnlijk voor iedereen”, stelt hij. Waar dat precies aan ligt, weet Hamilton niet. “Ik weet niet of het ligt aan het asfalt, de temperatuur of de opgepompte banden, waarvan de druk dit weekend hoger is dan ooit tevoren. Dat is moeilijk te zeggen, maar we glijden allemaal en ik denk dat iedereen het lastig heeft.”