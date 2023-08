Na een aantal weken vrij was het vrijdag weer tijd om het Formule 1-seizoen 2023 te vervolgen. Op Circuit Zandvoort mochten de twintig F1-coureurs weer aan de bak. Lewis Hamilton had bij het wakker worden al zin om weer in de auto te klimmen en na twee uur trainen klom hij er ook weer tevreden uit. De Brit opende de vrijdag met een derde tijd, iets meer dan drie tienden achter de snelste man Max Verstappen en legde in VT2 beslag op de vierde plek, al was het gat naar P1, Lando Norris, ditmaal kleiner. Al met al blikt de zevenvoudig wereldkampioen meer dan tevreden terug op de openingsdag.

"De eerste training verliep best goed eigenlijk, de auto voelde fijn aan. Voor de tweede sessie voerden we wat wijzigingen door. Die waren niet lekker, maar dat is juist goed om te weten. Er ligt nog wel wat werk voor zaterdag. We zijn niet zo snel als de Red Bulls en ook McLaren is weer snel", zegt de 38-jarige coureur, die er ook achter kwam dat het veld dicht bij elkaar zit. Op de vraag waar hij nog meer tempo kan vinden, antwoordt Hamilton: "Overal eigenlijk wel. McLaren was in de eerste sector snel. In de langere runs werden de banden te heet, al had iedereen daar last van. Het is zaak om alles uit het rubber te halen en ze in de juiste window te krijgen. Wij waren traag in de eerste sector, maar weer snel in de laatste. Het is belangrijk dat we de juiste balans vinden."

De Dutch Grand Prix bestaat nog uit een belangrijke zaterdag en zondag. Op die dagen kan er nog een hoop gebeuren. Maar met wie ziet Hamilton, met de kennis van nu, zich het hele weekend nog wel vechten? "Met Red Bull en McLaren. Zoals gewoonlijk zijn de Red Bulls wel sneller. Het wordt niet heel eenvoudig om hen te verslaan, maar we zitten er wel dicht op." Allereerst werken de heren een kwalificatie af en die is belangrijk, aangezien inhalen lastig is. "Het is zaak om zo ver mogelijk vooraan te starten. De top-drie in de kwalificatie zou geweldig zijn!"