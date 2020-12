Hamilton ziet in Red Bull bedreiging voor Mercedes in 2021

Verstappen behaalde op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi een overtuigende tweede zege van het seizoen 2020, op ruime afstand gevolgd door Mercedes-duo Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. De Red Bull-coureur startte vanaf pole-position, zijn eerste van het jaar, en lag de gehele race aan de leiding. Het lukte Mercedes niet om een bedreiging te vormen, mede door de ietwat teruggeschroefde motoren en de bandenproblemen die de rijders van het Duitse fabrieksteam kenden. Verstappen en Red Bull Racing beginnen door de zege op de best denkbare manier aan de relatief korte winterstop.

Op de zege van Verstappen was volgens ‘trackside engineering director’ Andrew Shovlin van Mercedes niets af te dingen. Wel zijn er binnen het team vragen over waarom de W11 niet competitief was in Abu Dhabi. “Vandaag hadden we niet de beste auto”, zei Shovlin. “We moeten analyseren of we er meer uit hadden kunnen halen, of het een probleem was met hoe we de auto hebben afgesteld of dat dit circuit iets heeft wat bij de Red Bull past. Er is veel wat wij op dit moment niet begrijpen en dit komt dus op de lijst te staan met dingen waar we in de komende week goed naar gaan kijken. Er zat geen verschil in de snelheid van de auto, dus in zekere zin hebben we het in de kwalificatie verloren. Maar als ik er nu naar kijk, hadden we het lastig gehad tenzij we een auto op pole hadden staan.”

Op de titelstrijd had de GP van Abu Dhabi geen invloed, want Mercedes en Hamilton hadden de wereldtitels al lang en breed binnen. Toch is de zevenvoudig wereldkampioen enigszins geschrokken van wat er in de slotrace gebeurde en hij is er ook niet zeker van of Mercedes in 2021 wel met een voorsprong aan het seizoen begint. “Het is duidelijk dat ons volgend jaar een gevecht te wachten staat”, zei Hamilton. “Deze jongens [Red Bull] zullen zonder twijfel sterk zijn, aangezien de auto die Verstappen nu bestuurt grotendeels hetzelfde is als die van volgend jaar. Dat geldt ook voor ons. Ik kijk uit naar die uitdaging en de strijd die ons dat hopelijk gaat opleveren.”

Daar sluit teamgenoot Bottas zich bij aan. Hij denkt echter ook dat de nederlaag in Abu Dhabi een positief effect teweeg kan brengen voor Mercedes met het oog op 2021. “Als we kijken naar het bredere plaatje, dan dient het verslagen worden door Red Bull in de laatste race als extra motivatie voor ons team om nog harder te werken in de winter, zodat dit niet nog een keer gebeurt.”