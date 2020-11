Hamilton over contact met Ferrari: "Niet dicht bij deal geweest"

Met de zevende wereldtitel op zak kunnen de contractbesprekingen worden hervat. Teambaas Toto Wolff wist alvast te melden dat Hamilton in het vliegtuig vanuit Turkije de toezegging heeft gedaan langer bij Mercedes te blijven. De verwachte uitkomst is daarmee bevestigd, al werd de Britse veelwinnaar eerst nog aan Ferrari gelinkt. Maar hoe concreet is dat überhaupt geweest?

"Nou, ik ben er eigenlijk geen moment heel dichtbij geweest om mijn huidige team te verlaten." Dat neemt niet weg dat hij wel degelijk gesprekken heeft gevoerd met Ferrari-voorzitter John Elkann na het vorige F1-seizoen. "Maar het is volgens mij niet meer dan logisch dat je als coureur of sowieso als mens eerst analyseert welke opties je allemaal hebt, voordat je iets besluit voor een volgende fase van je leven. Je moet zorgen dat je het huiswerk hebt gedaan en dat je alle voor- en nadelen kent", zo laat hij tegenover onder meer Motorsport.com weten.

Waarden van Mercedes passen beter bij Hamilton

Uit die aftastende gesprekken is echter al rap gebleken dat Ferrari niet de volgende bestemming van Hamilton moet worden. "Ik weet ook niet of al onze waarden op één lijn zitten en ook qua timing mocht het gewoon niet zo zijn. Maar ik zit er verder niet mee. Ik ben juist enorm trots op en dankbaar voor de mooie reis die ik met Mercedes heb afgelegd." De coureur uit Stevenage zegt zich bovendien erg thuis te voelen in het team waar hij in 2013 naar overstapte. "Dit is volgens mij het enige team uit de geschiedenis van onze sport waar je echt voor je hele leven een familielid blijft. Als je even naar alle groten van vroeger kijkt, dan zijn ze allemaal hun hele leven onderdeel van Mercedes gebleven, onderdeel van het merk Mercedes in ieder geval. Je wordt echt opgenomen in de familie. Die loyaliteit speelt een grote rol en is voor mij persoonlijk ook een hele belangrijke waarde."

