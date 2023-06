Mercedes begon net als vorig jaar matig aan het seizoen en besloot daarop enkele wijzigingen door te voeren aan de filosofie van de W14. In Monaco nam het team nieuwe updates mee aan de bolide van Lewis Hamilton en George Russell, maar de eerste echte test kwam pas in Barcelona. Daar vreesde Hamilton na de vrije trainingen niet eens Q3 te halen, maar slaagde daar uiteindelijk comfortabel in. Hij begon van de vierde plek dankzij een gridstraf van Pierre Gasly en kwam met zijn W14 als tweede over de streep, teamgenoot Russell moest na een mislukte kwalificatie van de twaalfde plek komen en sloot knap op de derde plaats aan.

Dat Mercedes plots van vrijdag op zaterdag snelheid had gevonden, hadden Hamilton en Russell naar eigen zeggen te danken aan een nachtelijke simulatorsessie van reservecoureur Mick Schumacher in de fabriek in Brackley. Daardoor kon het team aanpassingen aan de afstelling doorvoeren die de eerste dubbele podiumfinish sinds Brazilië mogelijk maakte.

Hamilton benadrukte na zijn tweede plaats in Barcelona dat Schumacher hier de eer voor moest krijgen. "Vrijdag worstelden we echt met de balans", legt Hamilton uit. "We zaten ver buiten de window. De auto was erg lastig te besturen, heel onvoorspelbaar. We hebben toen geweldig werk geleverd. We hebben een fantastisch team met Mick in de simulator op vrijdagnacht. Hij heeft geweldig werk geleverd. Daardoor zaten we zaterdag op het juiste spoor."

Russell gaf na de race aan dat de Mercedes vanaf de zaterdag niet eerder zo goed voelde op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Het was waarschijnlijk het beste gevoel ooit hier dankzij de koelere omstandigheden", zegt Russell, die aangeeft dat het gevoel in de W14 in Barcelona zelfs 'het beste tot nu toe' is geweest dit seizoen. "Het team heeft echt geweldig werk geleverd. Het werk dat Mick en het team 's nachts verrichten - ze werkten door tot na middernacht - om ons te helpen met de afstelling om de auto in een goede window te krijgen voor de race... We zetten stappen in de juiste richting. We moeten er nu voor zorgen dat we, zeker volgend jaar, meteen bij staan omdat we als team waarschijnlijk sneller ontwikkelen dan wie dan ook."

Hamilton is blij met de veranderingen aan de W14. De prestaties zijn misschien nog niet goed genoeg om het Red Bull lastig te maken, maar de Brit heeft nu wel al een beter gevoel in de bolide. "Dit is zeker de beste auto die we de afgelopen anderhalf jaar hebben gehad. Dank aan de geweldige groep mensen in de fabriek die hard blijven werken om de auto vooruit te helpen. De auto voelde dit weekend op zijn best, het voelde beter dan de afgelopen 14 of 15 maanden. Dat is superbemoedigend. Niet alleen voor mij, maar het gehele team. Dit zal een enorme boost zijn voor iedereen. En die energie gaan we meenemen in de ontwikkeling van de auto."

Schumacher heeft dit seizoen veel simulatorwerk verricht, maar mag woensdag voor het eerst in de W14 stappen. Dat doet hij voor de Pirelli-bandentest op het Circuit de Barcelona-Catalunya.