Lewis Hamilton begon als vijfde aan de laatste F1-sprintrace van 2023, maar kwam er al snel achter dat de W14 verre van goed was. In het begin zat een beetje knokken er nog wel in, maar in de slotfase viel de zevenvoudig wereldkampioen pijnlijk snel terug. Het resulteerde uiteindelijk in een zevende positie. "Het was verschrikkelijk. Ik heb er niet van genoten", lacht Hamilton bij Sky Sports. "Ik had een goede start, maar daarna worstelde ik met de balans. Ik had onderstuur, dan ineens weer overstuur. Ik vocht al vrij vroeg met de auto. Aan het einde had ik geen banden meer over. Ik heb geen idee hoe ik dat voor morgen ga oplossen."

De auto's zijn na de kwalificatie op vrijdag in parc fermé gegaan en dat betekent dat er niet meer aan de set-up gesleuteld mag worden. Het optreden van Hamilton in de sprint belooft dan ook weinig goeds voor de Grand Prix, die zondag verreden wordt. Hoe denkt hij hier zelf over? "Het gaat een lange middag worden, dat staat vast. Ik neem aan dat ik verkeerd zit met de afstelling. Het is wat het is. Ik ga zo hard mogelijk vechten, maar winnen gaat hem niet worden. Ik ga kijken of ik de banden onder controle kan houden."

Mercedes-teambaas Toto Wolff zag de worstelingen van zijn collega vanaf de pitmuur aan. Op de vraag wat er gebeurde, antwoordt de Oostenrijker. "Ik denk dat we te hard gepusht hebben in het begin. De balans van de auto was ook niet in orde. Daarna begon het glijden. Dat maakte de banden kapot. Het overkwam George (Russell, red.) in Mexico." De chef denkt dat het voornamelijk aan de achterkant van de auto lag, iets waar het Duitse merk het hele jaar al mee worstelt. "Die was te zwak", gaat hij verder. "Je balanceert dan op het randje. Het was een pijnlijke dag." Wolff verwacht dan ook dat het zondag niet veel gaat worden. "Er is geen magische knop om de boel op te lossen. Het was ook heel heet. Alles zat ons tegen. We moeten echt achter onze oren krabben over hoe we dit voor morgen kunnen verbeteren."

Video: Tempo van Hamilton zakt weg in slotfase F1-sprint Brazilië