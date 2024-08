Hamilton gelooft in F1-titelkansen van landgenoot Norris

De zomerstop in de Formule 1 duurt nog een kleine twee weken. Vanaf 23 augustus schiet het seizoen in Zandvoort weer in gang. Met een voorsprong van 78 punten op Lando Norris in het kampioenschap lijkt Max Verstappen hard op weg naar zijn vierde wereldtitel, maar het team in vorm is McLaren en de laatste overwinning van de Nederlander dateert alweer van eind juni, toen hij in Spanje de snelste was. Sindsdien wist de wereldkampioen vier keer op rij niet te winnen en dat is niet meer voorgekomen sinds 2020.

Red Bull Racing en Verstappen kunnen zich met nog tien races te gaan niet al te veel misstappen veroorloven, maar heeft Norris echt een kans op de titel? De Engelsman heeft in theorie maar drie races nodig om Verstappen in te halen: Hij zou die dan moeten winnen met een snelste ronde (drie keer 26 punten) en Verstappen zou dan drie keer moeten uitvallen.

Een interessante theorie, maar de praktijk is iets anders, denkt Lewis Hamilton, die in 2021 een fascinerend titelduel met Verstappen uitvocht. "Ik had zelf ooit een achterstand van zo'n veertig punten. Natuurlijk zijn die 78 punten een groot aantal, vooral omdat Lando het opneemt tegen een coureur wiens auto bijna nooit kapot gaat."

Die betrouwbaarheid zou Verstappen moeten helpen in het behalen van voldoende punten om Norris voor te blijven. Bovendien heeft hij het voordeel dat er meer kapers op de kust zijn die de Brit punten kunnen afsnoepen. En dus krijgt Norris het niet makkelijk, denkt Hamilton. "Norris heeft een enorme taak voor de boeg als hij deze achterstand wil goedmaken. Het zal heel, heel moeilijk worden – maar het is mogelijk. McLaren heeft twee hele sterke coureurs, terwijl aan de andere kant één auto in het bijzonder alle punten scoort. Er valt dus veel te zeggen in het voordeel van McLaren."