Mercedes kwam dit seizoen bijzonder pover uit startblokken doordat de W13 veel gevoeliger voor porpoising blijkt te zijn dan de auto’s van de concurrentie. Door de problemen boekte het team uit Brackley tijdens de eerste tien races van 2022 geen enkele zege. Mercedes lijkt een week geleden in Engeland echter een goede stap te hebben gezet met een pakket updates voor de auto. Lewis Hamilton was tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op een zeker moment de snelste man op de baan en leek hierdoor zelfs even kans te maken op de overwinning. Na enkele spannende duels moest de Brit genoegen nemen met derde plaats, achter Carlos Sainz en Sergio Perez.

Hamilton sprak eerder dit jaar nog van de slechtste auto waarmee hij ooit gereden had. Intussen is zijn mening over de W13 180 graden gedraaid en heeft hij er vertrouwen in dat Mercedes dit jaar nog een race kan winnen, nu de bolide aanzienlijk is verbeterd. “We zaten er eerder dit jaar heel ver vanaf”, zegt Hamilton op de Red Bull Ring, waar dit weekend de Grand Prix van Oostenrijk wordt verreden, tegen onder meer Motorsport.com. “Ik was er absoluut niet zeker van of we een overwinning konden boeken met deze auto. Dat is natuurlijk niet de manier waarop we graag denken, maar het voelde alsof we een heel lange weg te gaan hadden, wetende dat alle anderen intussen progressie aan het boeken waren. Maar wat we in de afgelopen race gezien hebben, is zeker zeer bemoedigend. Heel lang was het zo dat als we iets veranderden aan de auto, we niet het gewenste effect zagen of de wagen er niet beter van werd.”

Mercedes zette in Barcelona ook al een stap in de goede richting met een aantal nieuwe onderdelen. “Maar daarna volgden een paar moeizame races. In de laatste twee races waren we echter behoorlijk sterk en dat sterkt ons in de gedachte dat we de goede kant opgaan en dat er echt potentie zit in deze wagen. Als we nog iets verder graven en nog iets harder werken, hopelijk naderen we dan het punt dat we weer kans maken op de overwinning. Ik geloof er heilig in dat we dit jaar nog een race kunnen winnen.”

George Russell tempert ondertussen de verwachtingen na de sterke Britse Grand Prix van Hamilton. “We moeten ons niet al te veel mee laten slepen“, aldus Russell, die zelf uitviel in Engeland bij de massale crash bij de start. “Ik denk dat Silverstone een heel uniek circuit is als het gaat om de snelheden waarmee je daar door de bochten gaat. We hebben duidelijk heel veel downforce en daarmee goede potentie op een baan als Silverstone. Maar hier hebben we te maken met een ander circuit. Dit is een baan met meer medium speed bochten in plaats van high speed. We moeten dus blijven evalueren. Silverstone was een goede stap in de juiste richting, we hebben daar erg veel kennis opgedaan, maar we moeten dit weekend opnieuw aan de bak. We zullen zien hoe het hier gaat.”

Video: Mercedes krijgt tijdens de tweede seizoenshelft meer simulatietijd