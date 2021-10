Hamilton geklopt door Verstappen: “Niet echt een verrassing”

Voor het eerst sinds 2013 staat er zondag in Texas niet een Mercedes, maar een Red Bull op pole-position voor de Grand Prix van Amerika. Hoewel de formatie van Toto Wolff vrijdag nog een seconde sneller was in de eerste vrije training, heeft Red Bull gedurende het weekend een sterke inhaalslag gemaakt. In de kwalificatie waren de twee RB16B’s dan ook het snelste van het hele veld. Het leverde Max Verstappen de pole-position op. Lewis Hamilton stak op de valreep nog een stokje voor een volledige eerste startrij voor Red Bull door Sergio Perez naar de derde plaats te verwijzen.

“We zagen het hele weekend al signalen, dus dit is niet zozeer een verrassing”, antwoordde Hamilton na afloop voor de camera van Sky Sports F1 op de vraag of de snelheid van Red Bull als een verrassing kwam. “Wij zagen er goed uit in de eerste vrije training, maar de windrichting draaide vandaag en ik worstelde echt om deze jongens [Red Bull] bij te benen. Het is dus niet mijn favoriete dag, maar we kunnen morgen vechten.”

Hamilton verwacht lastige race

In de jacht op de overwinning zal Hamilton mogelijk al meteen bij de start zijn slag moeten slaan. De Brit start vanaf P2 namelijk aan de binnenkant van de baan en wist de Grand Prix van Amerika vanaf die plek al eerder te winnen, al vreest hij ook de goede start van Verstappen: “We gaan alles doen wat we kunnen morgen. Hopelijk hebben wij een goede start, al hebben zij doorgaans betere starts dan ons, vooral Max. Ik ga bij de start dus mijn uiterste best doen, in de eerste bocht ligt een mooie kans.”

Makkelijk gaat het in ieder geval niet worden zondag voor Hamilton. Door de gridstraf van teamgenoot Valtteri Bottas – die de race als negende moet starten – staat de Brit er alleen voor in de strijd met de beide Red Bulls, terwijl ook de banden het naar verwachting zwaar zullen krijgen.

“Ik ga gewoon alles doen wat ik kan morgen. Ik denk dat het zwaar gaat worden voor de banden, de slijtage is echt hoog hier dus het gaat interessant worden om te zien welke strategieën we uit kunnen voeren. Er liggen wel een paar mogelijkheden, maar Red Bull staat natuurlijk met twee auto’s vooraan terwijl ik er vanwege de straf van Valtteri alleen voor sta. Het wordt dus hard werken morgen en we zullen vanavond ons huiswerk moeten doen.”