Vorige week maakte Lewis Hamilton bekend dat hij Mercedes na het Formule 1-seizoen 2024 verruilt voor Ferrari. Hij maakte daarbij gebruik van een ontsnappingsclausule in zijn vorig jaar verlengde contract bij de Duitse constructeur. Het leidde meteen tot suggesties dat andere kopstukken binnen Mercedes in het kielzog van Hamilton dezelfde overstap zouden kunnen maken, met zijn race-engineer Peter Bonnington als voornaamste kandidaat. Motorsport.com heeft echter vernomen dat Hamilton niet de mogelijkheid heeft om ander toppersoneel van Mercedes mee te lokken naar de Scuderia. Dat is het gevolg van een specifieke non-poaching clausule in zijn huidige overeenkomst bij het merk met de ster.

Deze clausule is in het contract opgenomen om te voorkomen dat Hamilton in het geval van een overstap topmensen binnen Mercedes mag verleiden om dezelfde stap te zetten. Op die manier wil het team zich beschermen tegen een massa-exodus. Toch kan hiermee niet helemaal voorkomen worden dat personeel alsnog de oversteek maakt. Zo heeft Ferrari natuurlijk de mogelijkheid om - al dan niet op aanraden van Hamilton - zelf personeelsleden van Mercedes te benaderen voor een overstap. Ook kunnen individuen de stap zetten als alle betrokken partijen ermee instemmen.

Dergelijke clausules zijn gebruikelijk in contracten van mensen in het management van de teams, maar ze worden zo nu en dan ook gebruikt in overeenkomsten van F1-rijders. Zo kon Sebastian Vettel in 2015 zijn engineer Guillaume Rocquelin niet meenemen toen hij de overstap van Red Bull Racing naar Ferrari maakte. Er zijn echter ook genoeg voorbeelden te benoemen van coureurs die bij een transfer wél enkele belangrijke teamleden meenamen. Michael Schumacher nam technisch directeur Ross Brawn en ontwerper Rory Byrne mee toen hij in 1996 van Benetton naar Ferrari ging. Jacques Villeneuve deed hetzelfde met engineer Jock Clear toen hij voor het F1-seizoen 1999 van Williams overstapte naar het nieuwe BAR, terwijl Andrea Stella in 2015 in het kielzog van Fernando Alonso van Ferrari naar McLaren ging.

In het geval van Hamilton was het ook zijn engineer die de voornaamste kandidaat was om van Mercedes naar Ferrari over te stappen. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf recent al toe dat hij verwachtte met Bonnington om tafel te moeten over de toekomst. "Dit is denk ik een discussie die iedereen in de komende maanden moet voeren", zei Wolff. "Ik heb al veel met Bono gesproken, maar toen ik hem over de overstap vertelde, zei hij 'Is het al 1 april?'. Het is dus iets wat we in de toekomst gaan bespreken."