Hamilton niet opgewassen tegen Verstappen: “Ze waren verreweg de betere”

Het Formule 1-team van Mercedes sleepte zaterdag tot diens eigen verbazing nog de volledige eerste startrij in de wacht voor de Grand Prix van Mexico-Stad, maar dat was meteen ook het enige wapenfeit van de Brits/Duitse formatie dit weekend op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Nadat Red Bull in de vrije trainingen al met afstand over de snelste auto bleek te beschikken was Mercedes op zaterdag weliswaar de betere in de kwalificatie, maar op zondag keerde het vertrouwde beeld weer terug. Nadat polesitter Valtteri Bottas in de eerste bocht al meteen in de rondte werd getikt door Daniel Ricciardo, was Lewis Hamilton vervolgens niet opgewassen tegen de snelheid van Max Verstappen. De zevenvoudig wereldkampioen moest de Nederlander al snel laten gaan, om uiteindelijk ver achter zijn titelconcurrent genoegen te moeten nemen met de tweede plaats.

“Ik heb alles gegeven, maar ik had gewoon niet de snelheid vandaag”, concludeerde Hamilton na afloop van de race. “Hun auto was gewoon verreweg de betere dit weekend. Daar viel echt niets tegen te beginnen.”

Duel met Perez

Hamilton had gehoopt op een gevecht om de overwinning, maar moest het merendeel van de race vooral in zijn spiegels kijken. De Brit werd namelijk op de hielen gezeten door de tweede Red Bull van Sergio Perez, maar Hamilton wist de thuisfavoriet uiteindelijk nipt voor te blijven: "Ik heb echt alles gegeven. Het was aan het einde nog een mooi gevecht met Sergio. Ik ben dan ook heel erg dankbaar dat ik nog tweede ben geworden."

Perez maakte pas elf ronden na Hamilton zijn enige bandenwissel van de race, waardoor de Mexicaan tegen het einde van de race over veel verser rubber beschikte. Daarnaast kon de Red Bull-coureur ook gebruikmaken van DRS, maar Hamilton hield het hoofd koel: “Ik heb al heel vaak in dat soort situaties gezeten, dus het was vrij gemakkelijk om stand te houden”, sprak Hamilton over het duel met de Mexicaan. “Maar het laat wel weer zien hoe snel hun auto was, dat Sergio zo dicht achter me zat. Hij heeft het goed gedaan. Hij voerde de druk op en bleef maar pushen. Ik heb echter alsnog genoten van de race.”

Door de overwinning van Verstappen ziet Hamilton de Nederlander nu uitlopen naar een voorsprong van negentien punten in de WK-stand, met nog vier races te gaan dit seizoen.

