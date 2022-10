Hamilton derde: “Miste de grip in mijn laatste ronde”

Lewis Hamilton deed zaterdag serieus mee in het gevecht om de pole-position op het opdrogende Marina Bay Street Circuit. De zevenvoudig wereldkampioen klokte in de openingsfase van Q3 de snelste tijd, maar zakte uiteindelijk terug naar P3. Hij kwam 0,054 seconde tekort op snelste man Charles Leclerc en 0,032 seconde op nummer twee Sergio Perez. Zijn Mercedes-teamgenoot George Russell bleef vanwege een probleem steken op P11.

“Ik was zo hard aan het pushen en het zat zo ontzettend dicht bij elkaar”, zei Hamilton na een diepe zucht in een eerste reactie na de kwalificatie in Singapore. “Ik heb echt mijn best gedaan, maar deze jongens zijn altijd zo snel. Ik dacht echt dat we met een perfecte ronde, die heel lastig voor elkaar te krijgen was, konden vechten om de eerste plaats. Ik had echter niet de grip in de laatste ronde.”

Toch is Hamilton tevreden met P3. “Ik ben dankbaar dat ik op de tweede rij sta. En ik ben het team ook dankbaar dat ze blijven pushen. We blijven knokken en hopelijk hebben we morgen een betere dag”, blikte Hamilton vooruit op de race. Het komt voor hem niet als een verrassing dat Mercedes in Singapore beter presteert dan in Italië. “We wisten dat de wagen hier sterker zou zijn dan op Monza, maar we hadden geen idee waar we precies zouden staan. Maar om er met zo’n klein verschil naast te grijpen… het is oké. We gaan ons herpakken en morgen weer de strijd aan.”

Hamilton rijdt dit weekeinde, in tegenstelling tot de afgelopen Grands Prix, met zijn neusknopje in. Het dragen van juwelen tijdens het rijden is verboden en dus moest de coureur zich melden bij de stewards. Omdat Hamilton de piercing op medisch advies niet heeft weggehaald voor het Singapore-weekend, hebben de stewards hem geen straf opgelegd.

