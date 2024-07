Het leek even een 1 aprilgrap, maar het bleek serieus: de FIA gaat tijdens de Dutch Grand Prix eind augustus experimenteren met een simpel aircosysteem aan boord van de F1-wagens. Dit naar aanleiding van de problemen met de hitte tijdens de Grand Prix van Qatar vorig seizoen. Enkele coureurs werden toen tijdens en na de race onwel vanwege de hoge temperaturen in de woestijn. De FIA hoopt dat probleem voor eens en altijd op te lossen door airco toe te staan.

Lewis Hamilton reageerde enigszins verrast toen hij tijdens de Grand Prix van Hongarije geconfronteerd werd met dit bericht. Hoewel hij de ins en outs nog niet precies wist, is de zevenvoudig wereldkampioen geen voorstander van airconditioning in zijn wagen. "Ten eerste wist ik hier niets van", aldus een verbaasde Hamilton. "Maar het is niet nodig. Dit is Formule 1, het is altijd al zo geweest. Het is nu eenmaal zwaar onder deze omstandigheden." De 39-jarige coureur vindt dat er best wat gevraagd mag worden van de coureurs. "We zijn goedbetaalde atleten. En uiteindelijk moet je keihard trainen om de hitte te kunnen weerstaan. Het is zwaar en het is niet gemakkelijk, zeker niet als je naar plaatsen als Qatar en Singapore gaat. Maar ik denk niet dat we een airco in de auto nodig hebben."

Het koelingssysteem van de FIA wordt in Zandvoort voor het eerst getest. Op welke auto het wordt gemonteerd is nog niet bekend, maar volgens bronnen van Motorsport.com zal één willekeurige bolide voorzien worden van het systeem. Daarbij moet gezegd worden dat de airco in kwestie weinig te maken heeft met de airco's in straatauto's. Het gaat hier namelijk om kleine ventilatoren die aan de zijkant van het bodywork zijn geplaatst om koele lucht in de cockpit te krijgen. Mocht de test succesvol zijn, dan overweegt de FIA het onderdeel verplicht te stellen voor alle teams.

Het onderdeel zal overigens niet in alle races verplicht worden. De FIA bepaalt van tevoren in welk weekend wel en in welk weekend het niet nodig is. In een statement verklaart de autosportorganisatie het volgende over dit systeem: "Het technisch reglement biedt de mogelijkheid om een opening op de neus aan te brengen voor koeling en de teams zijn aangemoedigd om dit te doen. We zijn samen intensief op zoek gegaan naar andere mogelijkheden voor een actief koelsysteem dat op de F1-auto's wordt gezet in het geval van extreme omstandigheden. De eerste tests op de baan staan gepland voor Zandvoort en de races daarna."