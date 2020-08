Hamilton gaat F1-races niet boycotten in strijd tegen racisme

Na de dood van George Floyd door buitensporig politiegeweld is het racismedebat volledig tot ontbranding gekomen. Het neerschieten van Jacob Blake door Amerikaanse politieagenten heeft andermaal tot protesten en acties geleid, ook in de sportwereld. Zo zijn verschillende wedstrijden in de NBA, Major Soccer League en andere Amerikaanse competities uitgesteld doordat donkere spelers hun eigen sportwedstrijden boycotten. Hamilton looft dergelijke initiatieven ten zeerste, maar is niet van plan om het voorbeeld te volgen in F1.

"Het is geweldig om te zien wat er in de Amerikaanse sportwereld gebeurt, dat gaat zelfs tot aan de organisatoren en commentatoren hè. Het is goed dat zo veel mensen die sporters nu steunen en echt samen voor verandering strijden. Het is alleen triest dat zo'n incident er blijkbaar voor nodig is", reageert Hamilton desgevraagd op de actualiteit in de donderdagse persconferentie. "Ik heb er verder niet met betrokkenen over gesproken, maar ben wel trots op al die mensen. Ik sta aan hun zijde en probeer te doen wat ik kan vanuit mijn positie."

Een boycot - door niet te starten - behoort zoals aangegeven niet tot die mogelijkheden voor Hamilton. "Het speelt vooral in Amerika en ik weet niet of zo'n actie van mij effect zou hebben. Wij zitten momenteel in België en niet in de Verenigde Staten. Ik zie niet in hoe het niet racen door mij effect gaat hebben. De race gaat uiteindelijk toch wel door, dat is het punt." Daarom zoekt Hamilton naar andere mogelijkheden om zich te uiten. "Ik blijf praten met de Formule 1 om te kijken wat we nog meer kunnen doen, om het bewustzijn te vergroten en te blijven streven naar verandering. Sowieso ben ik van mening dat we in de sport betrokken moeten zijn bij elkaar. Dat we elkaar moeten steunen, ook al hebben we het over een compleet andere sport."

Ook Ricciardo spreekt zich uit na 'verschrikkelijk' voorval

Hamilton is niet de enige coureur die zich blijft uitspreken in de strijd tegen racisme, zo is ook Daniel Ricciardo geschokt door de actualiteit. "Het is verschrikkelijk. Ik ben niet iemand die het nieuws op de voet volgt ofzo, maar als ik dat wel even doe, dan schud ik vooral het hoofd uit ongeloof. Wanneer is het een keer genoeg? Hoe kan zoiets in hemelsnaam gebeuren? Ik kan er met mijn verstand echt niet meer bij", aldus de coureur uit Perth. "Als wij iets kunnen doen dan zullen we dat volgens mij niet nalaten. Maar daar moeten we eerst over in gesprek met elkaar."