Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

F1-update: Mercedes moet diffuser aanpassen, hoe cruciaal is Red Bulls update voor Verstappen?

Formule 1
GP van Oostenrijk
F1-update: Mercedes moet diffuser aanpassen, hoe cruciaal is Red Bulls update voor Verstappen?

Hoe cruciaal is Red Bulls Oostenrijk-upgrade voor de toekomst van Max Verstappen?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Hoe cruciaal is Red Bulls Oostenrijk-upgrade voor de toekomst van Max Verstappen?

Bagnaia begon na de GP van Japan van 2025 na te denken over een vertrek bij Ducati

MotoGP
TT Assen
Bagnaia begon na de GP van Japan van 2025 na te denken over een vertrek bij Ducati

Hamilton geeft uitleg over de nekblessure die zijn F1-seizoen van 2025 beïnvloedde

Formule 1
GP van Oostenrijk
Hamilton geeft uitleg over de nekblessure die zijn F1-seizoen van 2025 beïnvloedde

Ben Sulayem krijgt zijn zin: FIA schaft maximaal aantal presidentstermijnen af

Formule 1
GP van Oostenrijk
Ben Sulayem krijgt zijn zin: FIA schaft maximaal aantal presidentstermijnen af

"Geen echte sterke punten": McLaren F1-auto wacht op updates en kansen – Oscar Piastri

Formule 1
GP van Oostenrijk
"Geen echte sterke punten": McLaren F1-auto wacht op updates en kansen – Oscar Piastri

Russell: Ferrari en Hamilton vormen een "enorme bedreiging" voor de titelstrijd in de F1 van 2026

Formule 1
GP van Oostenrijk
Russell: Ferrari en Hamilton vormen een "enorme bedreiging" voor de titelstrijd in de F1 van 2026

Aprilia-teambaas legt uit waarom hij voor Francesco Bagnaia koos voor het 850cc-tijdperk

MotoGP
Aprilia-teambaas legt uit waarom hij voor Francesco Bagnaia koos voor het 850cc-tijdperk
Formule 1 GP van Oostenrijk

Hamilton geeft uitleg over de nekblessure die zijn F1-seizoen van 2025 beïnvloedde

De zevenvoudig wereldkampioen maakte tijdens de testritten voorafgaand aan het seizoen in Barcelona een kostbare valpartij mee

Ed Hardy Oleg Karpov
Gepubliceerd:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton heeft onthuld dat hij aan het begin van het Formule 1-seizoen 2025 last had van een nekblessure, die hij had opgelopen bij een crash tijdens de voorbereiding op het seizoen.

Ter voorbereiding op zijn debuutseizoen bij Ferrari vorig jaar nam de zevenvoudig wereldkampioen in januari deel aan een driedaags privé-testprogramma met oudere auto's in Barcelona.

Maar op de tweede dag crashte hij in de SF-23, wat zorgde voor een minder dan ideale start als Ferrari-coureur. Uiteindelijk bleek 2025 het slechtste seizoen uit zijn 19 seizoenen in de F1 te zijn.

De Brit eindigde als zesde in het klassement, 86 punten achter teamgenoot Charles Leclerc, en beleefde het eerste seizoen uit zijn carrière zonder podiumplaats.

"Ik ben vorig jaar tijdens de testritten heel hard tegen de muur gebotst", zei Hamilton.

"Daardoor schoot een van de tussenwervelschijven in mijn nek uit, waardoor de zenuw werd geraakt.

“Daardoor kon ik zo’n negen weken lang niet veel doen. Ik ging elke dag naar de chiropractor en kon fysiek gezien elke dag niet slapen.

“Ik slikte pijnstillers, kreeg een injectie; ik deed alles wat ik kon om het te verhelpen. Dat was dus in feite de situatie waarmee ik moest leven. Dat is niet makkelijk in de positie waarin je je bevindt.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto door: Clive Mason / Getty Images

De 41-jarige coureur deed deze uitspraken nadat hij tijdens de laatste race in Barcelona eindelijk zijn eerste overwinning voor Ferrari had behaald, bij zijn 31e poging.

Deze overwinning kwam te midden van een herboren seizoen voor Hamilton, die heeft geprofiteerd van het feit dat hij eindelijk in een Ferrari rijdt die mede dankzij zijn inbreng is ontwikkeld, terwijl hij ook aanpassingen heeft doorgevoerd in de mensen om hem heen.

De zevenvoudig wereldkampioen staat nu 41 punten achter op kampioenschapsleider Kimi Antonelli en negen punten voor op de derde geplaatste George Russell, die hem bestempelde als een „grote bedreiging“ in de titelstrijd.

Maar in een toelichting voorafgaand aan de Oostenrijkse Grand Prix van dit weekend bevestigde Hamilton: „Ik ben gewoon echt niet bezig met de gedachte dat ik meedoe om het kampioenschap”, ondanks dat hij weer in vorm is.

"Ik denk er alleen aan om de finish te halen en ik wil dit weekend winnen – dat is mijn doel", voegde hij eraan toe.

"Daar heb ik de hele week aan gewerkt, vorige week en deze week. Ik heb geen avondmaaltijden gehad.

"Je moet je weer volledig concentreren op de offers die je moet brengen om ervoor te zorgen dat je 100% fit bent, zodat je voor deze mensen kunt presteren.

"Vooral ook omdat ik weet hoe ver de impact reikt van de beslissingen die ik in de auto neem en wat we hier doen. Dat zijn dus de dingen waar ik aan denk."

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

F1-update: Mercedes moet diffuser aanpassen, hoe cruciaal is Red Bulls update voor Verstappen?

Formule 1
GP van Oostenrijk
F1-update: Mercedes moet diffuser aanpassen, hoe cruciaal is Red Bulls update voor Verstappen?

Hoe cruciaal is Red Bulls Oostenrijk-upgrade voor de toekomst van Max Verstappen?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Hoe cruciaal is Red Bulls Oostenrijk-upgrade voor de toekomst van Max Verstappen?

Bagnaia begon na de GP van Japan van 2025 na te denken over een vertrek bij Ducati

MotoGP
TT Assen
Bagnaia begon na de GP van Japan van 2025 na te denken over een vertrek bij Ducati

Hamilton geeft uitleg over de nekblessure die zijn F1-seizoen van 2025 beïnvloedde

Formule 1
GP van Oostenrijk
Hamilton geeft uitleg over de nekblessure die zijn F1-seizoen van 2025 beïnvloedde
Vorig artikel Ben Sulayem krijgt zijn zin: FIA schaft maximaal aantal presidentstermijnen af

Beste reacties
Meer van
Ed Hardy

Russell: Ferrari en Hamilton vormen een "enorme bedreiging" voor de titelstrijd in de F1 van 2026

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Russell: Ferrari en Hamilton vormen een "enorme bedreiging" voor de titelstrijd in de F1 van 2026

Zandvoort en COTA debuteren in Formule E: Recordbrekende kalender voor 2026-2027

Formule E
Formule E
Zandvoort en COTA debuteren in Formule E: Recordbrekende kalender voor 2026-2027

De "grote reset" die leidde tot George Russells GP-pole in Barcelona

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
De "grote reset" die leidde tot George Russells GP-pole in Barcelona
Meer van
Lewis Hamilton

Ferrari plant extra motorupdate na eerste stap in Oostenrijk: Nieuwe turbo aanstaande

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Ferrari plant extra motorupdate na eerste stap in Oostenrijk: Nieuwe turbo aanstaande

Villeneuve roept Ferrari op om Hamilton voor te trekken – maar gaat dat ook gebeuren?

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Villeneuve roept Ferrari op om Hamilton voor te trekken – maar gaat dat ook gebeuren?

Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Canada
Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken
Meer van
Ferrari

Hamilton bedankt zijn fans: "Ze hebben me vorig jaar gered”

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Hamilton bedankt zijn fans: "Ze hebben me vorig jaar gered”

Het mislopen van een Ferrari F1-zitje voelde als "bloeden" voor Kubica

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Het mislopen van een Ferrari F1-zitje voelde als "bloeden" voor Kubica

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Ronald Vording
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Filip Cleeren
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft
Bekijk meer