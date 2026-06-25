Hamilton geeft uitleg over de nekblessure die zijn F1-seizoen van 2025 beïnvloedde

Lewis Hamilton heeft onthuld dat hij aan het begin van het Formule 1-seizoen 2025 last had van een nekblessure, die hij had opgelopen bij een crash tijdens de voorbereiding op het seizoen.

Ter voorbereiding op zijn debuutseizoen bij Ferrari vorig jaar nam de zevenvoudig wereldkampioen in januari deel aan een driedaags privé-testprogramma met oudere auto's in Barcelona.

Maar op de tweede dag crashte hij in de SF-23, wat zorgde voor een minder dan ideale start als Ferrari-coureur. Uiteindelijk bleek 2025 het slechtste seizoen uit zijn 19 seizoenen in de F1 te zijn.

De Brit eindigde als zesde in het klassement, 86 punten achter teamgenoot Charles Leclerc, en beleefde het eerste seizoen uit zijn carrière zonder podiumplaats.

"Ik ben vorig jaar tijdens de testritten heel hard tegen de muur gebotst", zei Hamilton.

"Daardoor schoot een van de tussenwervelschijven in mijn nek uit, waardoor de zenuw werd geraakt.

“Daardoor kon ik zo’n negen weken lang niet veel doen. Ik ging elke dag naar de chiropractor en kon fysiek gezien elke dag niet slapen.

“Ik slikte pijnstillers, kreeg een injectie; ik deed alles wat ik kon om het te verhelpen. Dat was dus in feite de situatie waarmee ik moest leven. Dat is niet makkelijk in de positie waarin je je bevindt.”

Lewis Hamilton, Ferrari Foto door: Clive Mason / Getty Images

De 41-jarige coureur deed deze uitspraken nadat hij tijdens de laatste race in Barcelona eindelijk zijn eerste overwinning voor Ferrari had behaald, bij zijn 31e poging.

Deze overwinning kwam te midden van een herboren seizoen voor Hamilton, die heeft geprofiteerd van het feit dat hij eindelijk in een Ferrari rijdt die mede dankzij zijn inbreng is ontwikkeld, terwijl hij ook aanpassingen heeft doorgevoerd in de mensen om hem heen.

De zevenvoudig wereldkampioen staat nu 41 punten achter op kampioenschapsleider Kimi Antonelli en negen punten voor op de derde geplaatste George Russell, die hem bestempelde als een „grote bedreiging“ in de titelstrijd.

Maar in een toelichting voorafgaand aan de Oostenrijkse Grand Prix van dit weekend bevestigde Hamilton: „Ik ben gewoon echt niet bezig met de gedachte dat ik meedoe om het kampioenschap”, ondanks dat hij weer in vorm is.

"Ik denk er alleen aan om de finish te halen en ik wil dit weekend winnen – dat is mijn doel", voegde hij eraan toe.

"Daar heb ik de hele week aan gewerkt, vorige week en deze week. Ik heb geen avondmaaltijden gehad.

"Je moet je weer volledig concentreren op de offers die je moet brengen om ervoor te zorgen dat je 100% fit bent, zodat je voor deze mensen kunt presteren.

"Vooral ook omdat ik weet hoe ver de impact reikt van de beslissingen die ik in de auto neem en wat we hier doen. Dat zijn dus de dingen waar ik aan denk."