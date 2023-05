Hamilton op P13: “Gebrek aan temperatuur in banden”

Lewis Hamilton had al de verwachting dat het lastig zou worden om Q3 te halen op het Miami International Autodrome. “Het begin was prima, er waren een paar goede momenten gedurende de sessie”, begint de Mercedes-coureur nog positief na een vraag van Motorsport.com. “Qua pure snelheid zou het op het randje worden of we Q3 wel of niet zouden halen. Uiteindelijk gingen we te laat naar buiten. Ik reed achteraan in een groep van misschien wel zeven wagens en begon mijn ronde met simpelweg te weinig temperatuur in de banden.”

Maar ook los van een gebrek aan bandentemperatuur heeft Mercedes het lastig in Miami. Op de vraag waar het merk met de ster tempo tekortkomt, antwoordt Hamilton: “Overal! We komen gewoon tekort. Kijk naar Red Bull, bijvoorbeeld. Zij kunnen een kleine achtervleugel gebruiken en zijn snel op zowel de rechte stukken als in de bochten. Wij hebben een grotere achtervleugel nodig om een beetje bij hen in de buurt te komen in de bochten. Dus ik denk dat we vooral downforce aan de achterkant tekortkomen.”

Hamilton hoopt voor de race dan ook op hulp van bovenaf. “Ik hoop dat de hemelpoorten zich zullen openen en we wat regen krijgen. Ik weet niet hoeveel geluk ik zal hebben, maar regen zou het iets spannender maken”, vertelt de 38-jarige Brit. “Volgens mij heeft niemand van ons hier al in de regen gereden. Dus we hebben twee ronden naar de grid en daarna moeten we al doende leren. Dat is opwindend.”

Onder droge omstandigheden wordt het moeilijker, stelt Hamilton. “Ze hebben de DRS-zone ingekort, inhalen kan dus lastiger zijn. Dat was in de laatste race ook al het geval”, refereert hij aan de Grand Prix van Azerbeidzjan. “Maar ik denk dat ik qua afstelling redelijk zit. Inhalen wordt niet eenvoudig, maar misschien kan ik op strategie naar voren komen en proberen de top-tien te halen. Ik moet wat punten pakken. We staan niet waar we willen staan. Ik zou willen dat we een wagen hadden om voor de winst te vechten. Dus dit is pittig voor ons, maar we blijven pushen.”

