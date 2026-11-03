Formule 1 GP van Mexico
Lewis Hamilton gaat viraal na emotioneel moment met Peter Bonnington in Mexico
Formule 1-fans hebben Lewis Hamilton geprezen voor zijn oprechte felicitaties aan voormalig race-engineer Peter Bonnington
Lydia Mee
Gepubliceerd: 3 nov 2026, 09:45
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Formule 1-fans hebben zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton geprezen nadat beelden waarop hij zijn voormalige Mercedes-race-engineer Peter 'Bono' Bonnington feliciteert bij de Grand Prix van Mexico viraal gingen.
Hamilton werkte gedurende zijn hele periode bij de renstal uit Brackley samen met Bonnington, waar hij zes van zijn zeven kampioenschappen veilig stelde. Nadat de 41-jarige Mercedes in 2025 naar Ferrari ging, ging Bonnington werken met Hamiltons opvolger, Kimi Antonelli.
De Italiaanse coureur pakte bij de Grand Prix van Mexico zijn eerste kampioenschapstitel, pas in zijn tweede seizoen in de F1. Hamilton werd vastgelegd terwijl hij Bonnington omhelsde en hem feliciteerde met de prestatie.
"De beelden van dit weekend waren klasse. Het podiumtrio was fantastisch", reageerde een fan op Reddit, verwijzend naar het podium van de Grand Prix van Mexico. Max Verstappen (Red Bull) won op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Hamilton, die vanaf pole position startte, en Antonelli eindigden respectievelijk als tweede en derde.
"Lewis is gewoon een heel stijlvolle kerel. Het is duidelijk dat hij nog steeds erg van streek is over het incident, maar hij zet dat opzij om zijn vrienden te vieren die die viering verdienen", plaatste iemand anders.
"Hamilton voelt eerlijk gezegd nog steeds meer als een Merc-coureur, alleen in een ander pak", schreef een andere fan, terwijl iemand anders reageerde: "Bono moet vandaag gemengde gevoelens hebben gehad. Blij voor Antonelli, maar een deel van hem wilde toch dat het Hamiltons 8e was, nietwaar..."
Andere reacties waren onder meer: "Bono is dit seizoen ook een grote winnaar geweest. Stel je voor dat je de engineer bent van misschien wel de beste F1-coureur aller tijden, en daarna terug moet naar het engineer zijn van een rookie. Uiteindelijk is het echt heel goed voor hem uitgepakt. En ik denk dat deze samenwerking echt was wat Kimi nodig had om dit voor elkaar te krijgen. Als je zo jong bent en nieuw op het toneel verschijnt, denk ik dat een ervaren kracht achter de schermen die je ondersteunt echt een wereld van verschil maakt."
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