Formule 1 GP van Mexico

Lewis Hamilton gaat viraal na emotioneel moment met Peter Bonnington in Mexico

Formule 1-fans hebben Lewis Hamilton geprezen voor zijn oprechte felicitaties aan voormalig race-engineer Peter Bonnington

Lydia Mee

Gepubliceerd: 3 nov 2026, 09:45

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Formule 1-fans hebben zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton geprezen nadat beelden waarop hij zijn voormalige Mercedes-race-engineer Peter 'Bono' Bonnington feliciteert bij de Grand Prix van Mexico viraal gingen.

Hamilton werkte gedurende zijn hele periode bij de renstal uit Brackley samen met Bonnington, waar hij zes van zijn zeven kampioenschappen veilig stelde. Nadat de 41-jarige Mercedes in 2025 naar Ferrari ging, ging Bonnington werken met Hamiltons opvolger, Kimi Antonelli.

De Italiaanse coureur pakte bij de Grand Prix van Mexico zijn eerste kampioenschapstitel, pas in zijn tweede seizoen in de F1. Hamilton werd vastgelegd terwijl hij Bonnington omhelsde en hem feliciteerde met de prestatie.

"De beelden van dit weekend waren klasse. Het podiumtrio was fantastisch", reageerde een fan op Reddit, verwijzend naar het podium van de Grand Prix van Mexico. Max Verstappen (Red Bull) won op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Hamilton, die vanaf pole position startte, en Antonelli eindigden respectievelijk als tweede en derde.

"Lewis is gewoon een heel stijlvolle kerel. Het is duidelijk dat hij nog steeds erg van streek is over het incident, maar hij zet dat opzij om zijn vrienden te vieren die die viering verdienen", plaatste iemand anders.

"Hamilton voelt eerlijk gezegd nog steeds meer als een Merc-coureur, alleen in een ander pak", schreef een andere fan, terwijl iemand anders reageerde: "Bono moet vandaag gemengde gevoelens hebben gehad. Blij voor Antonelli, maar een deel van hem wilde toch dat het Hamiltons 8e was, nietwaar..."

Andere reacties waren onder meer: "Bono is dit seizoen ook een grote winnaar geweest. Stel je voor dat je de engineer bent van misschien wel de beste F1-coureur aller tijden, en daarna terug moet naar het engineer zijn van een rookie. Uiteindelijk is het echt heel goed voor hem uitgepakt. En ik denk dat deze samenwerking echt was wat Kimi nodig had om dit voor elkaar te krijgen. Als je zo jong bent en nieuw op het toneel verschijnt, denk ik dat een ervaren kracht achter de schermen die je ondersteunt echt een wereld van verschil maakt."

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Hoe Ryo Hirakawa presteerde bij zijn verrassende F1-debuut in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



F1 Formule 1



GP van Mexico



1 min



Hoe Ryo Hirakawa presteerde bij zijn verrassende F1-debuut in Mexico





Red Bulls cruciale strategische keuze achter Verstappens zege in Mexico uitgelegd



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



15 min



Red Bulls cruciale strategische keuze achter Verstappens zege in Mexico uitgelegd





Leclerc wijt clash in GP van Mexico aan lay-out van circuit, Vasseur oneens



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



22 min



Leclerc wijt clash in GP van Mexico aan lay-out van circuit, Vasseur oneens





Wolff: twee sponsors haakten af na F1-promotie Antonelli bij Mercedes



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



4 u



Wolff: twee sponsors haakten af na F1-promotie Antonelli bij Mercedes

Vorig artikel Red Bulls cruciale strategische keuze achter Verstappens zege in Mexico uitgelegd

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Lydia Mee





Leclerc verwijdert social media-apps om ‘dwaze’ geruchten rond Vasseur



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Leclerc verwijdert social media-apps om ‘dwaze’ geruchten rond Vasseur





Laurent Mekies krijgt credits voor einde aan 'vloek' tweede Red Bull-zitje



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Laurent Mekies krijgt credits voor einde aan 'vloek' tweede Red Bull-zitje





Naomi Schiff: Kimi Antonelli maakt zichzelf bang onder F1-titeldruk



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Naomi Schiff: Kimi Antonelli maakt zichzelf bang onder F1-titeldruk

Meer van

Lewis Hamilton





Hamilton haalt uit naar Leclerc om 'do or die'-houding na clash in GP van Mexico



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



21 u



Hamilton haalt uit naar Leclerc om 'do or die'-houding na clash in GP van Mexico





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



23 u



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Vasseur over clash tussen Hamilton en Leclerc: “Het is een kwestie van respect”



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



1 d



Vasseur over clash tussen Hamilton en Leclerc: “Het is een kwestie van respect”

Meer van

Ferrari





Wie sliep vannacht het slechtst: Frederic Vasseur



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



1 d



Wie sliep vannacht het slechtst: Frederic Vasseur





F1-update: Kimi Antonelli schrijft geschiedenis in Mexico, het verhaal achter Max Verstappens zege



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



1 d



F1-update: Kimi Antonelli schrijft geschiedenis in Mexico, het verhaal achter Max Verstappens zege





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



10 d



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Hoe Ryo Hirakawa presteerde bij zijn verrassende F1-debuut in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



1 min



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ryo Hirakawa presteerde bij zijn verrassende F1-debuut in Mexico





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



23 u



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



1 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



3 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer