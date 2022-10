Hamilton: “We gaan de beste racefilm ooit maken”

Lewis Hamilton is via Dawn Apollo Films, een productiebedrijf dat hij recent opzette met zijn manager Penni Thow, als producer en adviseur betrokken bij het project. Het moet een fictionele Formule 1-film worden waarvan de opnames volgend jaar beginnen. Bovendien wordt Hamilton op dit moment zelf gevolgd voor een documentaire over zijn loopbaan. Beide projecten worden gesteund door Apple, wiens CEO Tim Cook afgelopen weekend aanwezig was bij de GP van de Verenigde Staten en – ietwat houterig – het zwart-wit geblokt aan het eind van de race mocht zwaaien. Er was een keur aan invloedrijke personen aanwezig bij de race in Austin. Brad Pitt, de hoofdrolspeler van de film, was het hele weekend present. Ook producer Jerry Bruckheimer, regisseur Joseph Kosinski en scriptschrijver Ehren Kruger waren aanwezig. De laatste drie waren betrokken bij de creatie van de film Top Gun: Maverick.

“Ik ben er ongelofelijk enthousiast over”, zegt Hamilton als hij door Motorsport.com bevraagd wordt over de film. “Ik bedoel, wat we met dit team tot nu toe neergezet hebben is best goed. Ik had Tim Cook dit weekend bij me, het is zo’n eer dat hij bij ons te gast was. Hij en zijn team hebben ons ontzettend goed gesteund, met de hulp met mijn documentaire, maar ook met het opzetten van deze film. En dan hebben we met Brad nog een legende, Jerry is ook echt een legende, hij maakte de originele Top Gun. En Joe is een enorm getalenteerde regisseur. Ik heb echt veel vertrouwen. Ik weet zeker dat we een van de beste racefilms ooit gaan maken, ook visueel. We gaan ervoor zorgen dat alles fans hiervan genieten.”

Formule 1-teams betrokken bij de productie

De initiatiefnemers van de film hebben op de vrijdag voor de GP van Amerika een presentatie gehouden voor alle teambazen. Later hebben ze individueel nog een bezoek gebracht aan de Formule 1-teams om de betrokkenheid van de huidige teams te bespreken. De reacties zijn tot nu toe overwegend positief. “Ik denk niet dat we aan de positie van elk individueel team moeten denken in een dergelijk project”, zegt Alfa Romeo-baas Fred Vasseur. “Wat mij betreft draait het om een stap voorwaarts voor de Formule 1 over het algemeen. Netflix heeft dat een paar jaar geleden ook gedaan, dan draait het om een team waar beelden van te zien zijn, waar over gesproken wordt. Maar over het algemeen denk ik dat het goed is voor de Formule 1, het is een megaproject. We zullen dit zeker steunen.”

“Ik ben onder de indruk van de technologie die ze ons hebben laten zien”, zegt Haas-teambaas Guenther Steiner. “Ze deden het met Maverick al, ik wist niet dat het bestond. Ik denk dat ze heel goed zijn in wat ze doen. Zoals Fred zegt, het is goed voor de Formule 1. Dat we met mensen van dit kaliber werken is goed, dat is alleen maar goed.”