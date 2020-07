Hamilton zou aansturen op flinke loonsverhoging

De huidige verbintenis van Hamilton bij Mercedes loopt aan het einde van het seizoen af en hoewel hijzelf en teambaas Toto Wolff bij hoog en bij laag volhouden dat een nieuw contract zo getekend is, lijkt een extreem hoge salariseis toch een drempel op te werpen. Hamilton verdient volgens de Daily Mail op het moment ongeveer 40 miljoen euro, maar zou 44,5 miljoen euro willen gaan verdienen.

De salariseis is om meerdere redenen pikant. Ten eerste omdat alle teams – en dus ook het rijke Mercedes – financieel last hebben van de coronacrisis. En ten tweede omdat er vanaf volgend jaar een budgetplafond geldt die de teams moet behoeden voor ongecontroleerde uitgaven. Overigens vallen de salarissen van de coureurs buiten het plafond.

Bij Ferrari leidden de salarissen van de coureurs al tot een conflict: Charles Leclerc zou in de afgelopen maanden bereid zijn geweest om een deel van zijn salaris in te leveren, maar Sebastian Vettel zou het daar niet mee eens zijn geweest. Hij zou liever zijn salaris hebben behouden en zelf hebben bepaald of en hoe hij hier anderen mee zou helpen. Daarnaast zou de Duitser zijn contract niet hebben verlengd omdat hij het met Ferrari niet eens kon worden over een loonsverlaging voor 2021.

Vanuit Hamilton bezien is het logisch dat hij nieuwe eisen stelt aan een vervolgcontract. Hij is niet alleen de regerend wereldkampioen en in de vorm van zijn leven, maar met 35 jaar kon het nieuwe contract ook wel eens zijn laatste in de Formule 1 zijn. Eerder dit jaar hintte hij er al op een levenslang ambassadeurschap van Mercedes net uit te sluiten.