Lewis Hamilton was een van de vele coureurs die plekken naar achter moest op de startgrid vanwege een motorstraf. De Brit begon de race op plek negentien. Hij moest dus veel terrein goedmaken op een circuit waar inhalen ondanks de lange rechte stukken niet per se makkelijk is. Ook is het karakter van zijn auto niet ideaal voor dit soort circuits. De race begon lastig voor Hamilton. Hij kwam in een ‘DRS-trein’ terecht. Heel veel coureurs reden binnen een seconde van elkaar en mochten de achtervleugel open zetten. Niemand had echter voordeel omdat iedereen de vleugel open had. Uiteindelijk kon de man uit Stevenage toch naar voren. Hij eindigde op een knappe vijfde plek.

Tegen het Engelse Sky Sports zegt Hamilton tevreden te zijn. “Het was een goede race. De jongens zeiden dat een vierde tot zesde plek mogelijk was. In het begin had ik het lastig met een volle tank op de banden, en ik probeerde ongelukken te vermijden in de eerste bocht. Toen kwam ik vast te zitten achter een AlphaTauri. Ik ben heel blij dat ik een weg naar voren heb kunnen vinden en punten heb binnen kunnen halen.”

Blij met safety car finish

De race eindigde achter de safety car nadat Daniel Ricciardo met nog een paar ronden te gaan uitviel. Het duurde te lang om zijn wagen op te ruimen en ook met name om de groep te formeren, omdat de gaten heel groot waren. Hamilton vond het niet erg dat er niet meer geracet werd. “De twee auto’s achter me hadden verse banden dus ik ben eigenlijk wel blij dat we achter de safety car zijn geëindigd.”

Tijdens de race leek er schade zichtbaar te zijn op de wagen van Hamilton. Hij weet niet exact hoe dit ontstond. “Ik kan me geen contact herinneren. Ik vermeed ongelukken, maar er was zeker wel iets beschadigd. Ik denk dat het puin was van een andere auto. Dat beschadigde de kleine flap boven de band.”

Video: Grand Prix van Italië eindigt achter de safety car