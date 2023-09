Hoewel Mercedes momenteel op de tweede plek in het constructeurskampioenschap staat, is het ieder raceweekend weer afwachten of de Duitse formatie ook daadwerkelijk voor Ferrari, Aston Martin en McLaren staat. De Italiaanse renstal is sinds de zomerstop hard op weg om ze van de tweede plaats af te stoten, terwijl het gat naar Red Bull Racing alleen maar lijkt te groeien. In Japan was Mercedes het vierde team, waardoor ze de komende periode van goeden huize zullen moeten komen om het gat naar de top te dichten.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is voorstander om de ontwikkelingskoers van de auto drastisch te wijzigen, zodat hij de komende jaren een gooi kan gaan doen naar zijn recordbrekende achtste titel. “Ik heb geen idee waar de auto volgend jaar tot in staat zal zijn, maar we lopen nog ver achter”, vertelt de Brit aan Sky Sports. “We moeten hopen dat de we komende zes maanden de beste ontwikkeling ooit doormaken om het gat [naar Red Bull] te dichten en ze het vuur aan de schenen te leggen.”

Hoewel de voorsprong van het team van Max Verstappen groot is, heeft McLaren volgens Hamilton voorgedaan hoe het gat aanzienlijk gedicht kan worden. Zijn oud-werkgever kwam vanaf de GP van Oostenrijk met een radicaal upgradepakket, waardoor ze vanaf de achterhoede een gigantische stap voorwaarts hebben gemaakt. “We moeten kijken naar wat zij gedaan hebben en ook die kant opgaan. Dat is de juiste richting. Ik geloof er heilig in dat mijn team het kan, en we zijn altijd goed geweest in het vinden van downforce. Het probleem is echter dat, gezien hoe de auto’s momenteel werken, extra downforce er alleen voor zorgt dat je meer gaat stuiteren. Hopelijk kan een andere filosofie ons helpen om terug te komen waar we horen. Ik heb veel vertrouwen in iedereen, maar de keuzes die in deze periode worden gemaakt zijn van uiterst belang voor ons traject.”

Amper vooruitgang geboekt

In Japan waren Hamilton en zijn teamgenoot George Russell niet in staat hoger te finishen dan respectievelijk P5 en P7. De 38-jarige coureur uit Stevenage voelt zich niet comfortabel in de W14. “Ik doe mijn uiterste best, maar deze weekenden zijn erg zwaar, zeker als je je handen vol hebt aan de auto. Het voelt in principe exact hetzelfde als vorig jaar. De auto stuitert en glijdt alle kanten op. Dat is moeilijk, gezien de hoeveelheid werk die we hebben verricht om verder te komen en we zijn niks opgeschoten, niet hier tenminste”, zo concludeert Hamilton na het teleurstellende weekend in Japan.