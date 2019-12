Wolff: "Kans dat Hamilton blijft is 75 procent"

Het contract van Hamilton loopt aan het eind van 2020 af, net als dat van veel andere coureur in de Formule 1. Gezien het succes dat hij in de afgelopen jaren met Mercedes heeft beleefd is het waarschijnlijk dat hij voor een paar jaar bijtekent. Tijdens het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi kwamen er vragen over een mogelijke overstap van Hamilton naar Ferrari. Teambaas Mattia Binotto liet toen met complimenten over de Britse coureur doorschemeren dat de Italiaanse renstal voor het seizoen 2021 mogelijk wel belangstelling heeft. Bovendien zou Hamilton twee keer dit jaar hebben gesproken met Ferrari-voorzitter John Elkann.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt het oké te vinden als Hamilton met Ferrari in gesprek gaat. De kans dat hij bij Mercedes blijft is volgens de teambaas toch groot. "Ik denk persoonlijk dat de kans 75 procent is. Rationeel gezien duidt vanuit beide kanten alles op een voortzetting van onze band. Tegelijkertijd is er ook die 25 procent kans dat hij weggaat, waarover we geen controle hebben. We zien dus wel wat de komende maanden uitwijzen." Motorsport.com vroeg of Hamilton voor de keuze zou staan om bij Mercedes te blijven, naar Ferrari te gaan of zich terug te trekken uit de sport. Wolff zei daarop dat "een snelle wagen en een topteam prioriteit hebben" voor de zesvoudig F1-kampioen. "Er zijn ingrediënten, zoals de financiële prikkels, die een rol spelen. Uiteindelijk komt alles bij elkaar en ligt het aan het totaalpakket, dat de coureur zelf moet evalueren. Dat is heel normaal, zoals we eigenlijk allemaal doen."

Hamilton heeft zijn gehele F1-carrière met Mercedes-motoren gereden. In eerste instantie was dat bij McLaren, waarmee hij eenmaal een wereldtitel behaalde nadat hij er in zijn debuutjaar al heel dichtbij kwam. Bij Mercedes ging het pas echt lopen, want sinds 2014 heeft hij met uitzondering van 2016 - toen hij mede door veel technisch malheur van Nico Rosberg verloor - alle titels gepakt. Wolff gelooft echter niet dat de succesvolle jaren bij Mercedes garant staan voor een contractverlenging, want Hamilton ging immers ook weg bij McLaren toen de Britse renstal een van de grootmachten was. "Ik wil niet de fout maken door Ferrari's potentie te onderschatten. Een coureur van zijn kaliber weet altijd dat hij een impact kan maken op een team. Toen hij van McLaren naar Mercedes ging, zei men dat hij een fout beging. Maar dat bleek uiteindelijk de juiste keuze. Vanuit een rationeel oogpunt lijkt het erop dat we het avontuur voortzetten, maar je moet ook rekening houden met andere factoren zoals een nieuwe uitdaging, een spannende deal."

Met medewerking van Scott Mitchell