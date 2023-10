Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Max Verstappen zijn samen goed voor elf wereldtitels, waar er naar alle waarschijnlijkheid zeer binnenkort eentje bijkomt omdat laatstgenoemde afstevent op zijn derde Formule 1-kampioenschap. Het zijn ook de enige F1-coureurs op de huidige grid die ooit de titel wisten binnen te halen. Alonso en Hamilton zijn qua leeftijd de aanvoerders van het veld. De Spanjaard tikte onlangs de 42 aan, terwijl de Mercedes-coureur momenteel 38 jaar oud is.

Van dat drietal wordt ook gezegd dat het op een ander niveau presteert dan de overige zeventien rijders in de koningsklasse, maar Hamilton zou dat zelf nooit zo zeggen. "Alle coureurs leveren goed werk, maar allen hebben ze verschillende eisen en uitdagingen", vertelt de zevenvoudig wereldkampioen tegen het Zwitserse Blick. "Ik zie in ieder geval veel parallellen tussen de huidige jonge coureurs en de jonge Lewis. Dat is geweldig. Fernando, Max en ik zijn het meest competitief en gaan het verst om onze doelen te bereiken. Ik kan verder niets zeggen over hun persoonlijkheden, ik ben namelijk nog nooit bij hen thuis geweest."

De 38-jarige Engelsman rijdt al heel wat jaren in F1. Hij stroomde in 2007 binnen bij McLaren en verkaste in 2013 naar Mercedes. Statistisch gezien is Hamilton de beste F1-coureur ooit en in de loop van de tijd is hij als persoon ook veel veranderd. Wat is volgens hem het verschil tussen de Hamilton uit 2007 en de Hamilton uit 2023? "Dat zijn allereerst al wel zestien jaren", vervolgt hij. "In mijn eerste jaar in F1 was ik nog maar 22. Ik was jong, onervaren, wel snel, maar ik zat toen nog niet zo lekker in mijn vel. Ik was bezig met een ontdekkingsreis naar mijn persoonlijkheid en wie ik wilde zijn. Nu ben ik veel gelukkiger. Ik weet wie ik ben. Ik weet wat mijn doelen buiten het circuit zijn en kan gerust zeggen dat ik veel goede dingen heb gedaan. Ik geniet van wat ik mag doen. We moeten in ieder geval allemaal leren om nooit nooit te zeggen."