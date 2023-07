Max Verstappen domineert dit jaar de Formule 1. Van de tien Grands Prix die tot dusver zijn verreden in 2023, schreef de Red Bull-coureur er acht op zijn naam. In de twee races die hij niet wist te winnen, kwam hij achter teamgenoot Sergio Perez als tweede aan de finish. Verstappen gaat dan ook met ruime voorsprong aan de leiding in het kampioenschap.

Volgens Jaime Alguersuari, die van 2009 tot en met 2011 voor Toro Rosso in de Formule 1 actief was, is geen enkele coureur op dit moment in staat om van Verstappen te winnen. Ook niet met dezelfde auto. “Niemand kan hem verslaan”, zegt de Spanjaard in de Sky Sports F1-podcast. “Hij zit een bepaalde flow. En hij doet het nog rustig aan ook. Hij is niet eens aan het pushen. Natuurlijk, hij beschikt over een zeer snelle auto. Maar ik ben er behoorlijk zeker van dat als je Lewis of Fernando of welke coureur dan ook in dezelfde auto zet, ze hem niet zouden verslaan.”

Het verschil met Perez, die tweede staat in het klassement, bedraagt 99 punten. De Mexicaan hoopte dit jaar met Verstappen voor de wereldtitel te kunnen vechten en kende een sterke start van het seizoen, maar is na een serie mindere weekenden flink achterop geraakt. Zo slaagde hij er bij de vorige race op Silverstone voor de vijfde keer op rij niet in om Q3 te halen. De mindere prestaties van Perez riepen de vraag op of deze geen probleem beginnen te worden voor Red Bull. Feit is echter dat hij nog steeds tweede staat in de stand om de rijderstitel. En dat Verstappen in zijn eentje ondertussen genoeg punten scoort om Red Bull bovenaan te houden bij de constructeurs.

Door tweede te staan in het rijderskampioenschap doet Perez vooralsnog precies wat er van hem verlangd wordt. Volgens Red Bull-bazen Christian Horner en Helmut Marko is er op dit moment dan ook geen reden om de coureur uit Guadalajara tussentijds te vervangen door iemand anders. Alguersuari sluit echter niet uit dat Red Bull na het huidige seizoen wel ingrijpt.

“Misschien is de situatie volgend jaar wel anders. De dominantie die Red Bull momenteel heeft met Max, zal niet eeuwig duren. Je mag er niet vanuit gaan dat je maar blijft winnen. Er komt een moment waarop je niet meer zo dominant bent. Dat hebben we in het verleden wel gezien met Ferrari, Brawn GP en Mercedes. Op een dag verandert het weer. En over twee of drie jaar gaat de Formule 1 sowieso veranderen. Dus ja, je kunt niet achterover leunen. Je hebt gewoon twee zeer goede coureurs nodig. Zo kijk ik er in ieder geval naar.”

