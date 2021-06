Na twee moeizame weekenden in Monaco en Baku hoopt het team van Mercedes in Frankrijk weer orde op zaken te stellen. Voorafgaand aan het weekend besloot het team Valtteri Bottas en Lewis Hamilton van chassis te laten ruilen. Volgens de renstal zelf ging het hierbij om niet meer dan een geplande routinewissel, iets wat onder andere voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg – die liet weten dat hij bij het team nog nooit een dergelijke wissel had meegemaakt – vreemd in de oren klonk.

De hele kwestie zorgde voor nog meer vraagtekens toen Valtteri Bottas op vrijdag indruk maakte in het oude chassis van Hamilton en ook zaterdag in de derde vrije training de snellere was van de beide Mercedes-coureurs. In de kwalificatie stelde Hamilton echter orde op zaken: op 0.258 seconde van Max Verstappen snelde de Brit naar de tweede startplek, waarmee hij zijn Finse teamgenoot naar de derde startplek verwees.

Hamilton liet na afloop weten dat het voorafgaand aan de kwalificatie vooral mentaal een heel zwaar weekend was geweest om de Mercedes op snelheid te krijgen, maar de Brit was blij dat hij met zijn tweede tijd alle complottheorieën over de chassiswissel uit de wereld kon helpen: “Het hele weekend al was ik niet tevreden met de auto”, sprak Hamilton in het interview direct na afloop van de kwalificatie. “Ik zag dat jullie een soort fabeltje hadden verzonnen, dus ik ben blij dat ik die uit de wereld heb geholpen. De kwaliteit van het werk van onze engineers, al onze auto’s zijn exact hetzelfde.”

Strijd met Verstappen

Hamilton denkt dat hij het in de strijd om pole vooral heeft laten liggen op de rechte stukken: “Mijn felicitaties aan Max, hij heeft het geweldig gedaan vandaag. Ze waren echt ongelofelijk snel. Je kunt wel zien dat ze een nieuwe motor hebben dit weekend. Niet een nieuwe specificatie ofzo, voor zover ik weet althans. Maar ze zijn echt snel op de rechte stukken. Ik denk dat daar een hoop tijd lag vandaag, dus we hebben een mooie race voor de boeg. Ik hou van het gevecht, dus we blijven pushen. We blijven vechten en alles geven.”

Hamilton start de race zondag met vier punten achterstand op WK-leider Max Verstappen, maar de Brit hoopt die achterstand in de race weg te kunnen poetsen: “In de trainingen hadden we het echt lastig en ik denk dat Red Bull in de long run een tiende of twee sneller was dan ons. Maar mijn auto staat er nu heel anders bij, dus ik blijf hoop houden. Ik zal natuurlijk alles doen wat ik kan. We staan tweede, dus je hebt op zijn minst in de sprint naar de eerste bocht een kans. Daarna komen er waarschijnlijk ook nog wel wat interessante strategieën bij kijken. Misschien komt er ook nog wel wat regen, dus dan zie je de regenmeesters aan het werk. Ik kijk er naar uit.”

Opluchting bij Bottas

Teamgenoot Valtteri Bottas was niet helemaal tevreden met zijn derde startplek, maar de Fin was na een belabberd weekend in Baku wel opgelucht dat hij er in ieder geval weer bij stond: “Het gaat hier in ieder geval een stuk beter dan een paar weken geleden. De snelheid is er tenminste weer”, sprak de Fin. “We hebben gezien dat het weer spannend wordt met Red Bull. De laatste run in Q3 voelde best goed dus ik denk niet dat we veel tijd hebben laten liggen. Met de derde plek kan ik natuurlijk niet helemaal tevreden zijn, maar verder is het tot dusver wel een best goed weekend voor ons.”