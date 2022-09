Lewis Hamilton vertrok tijdens de Grand Prix van Nederland als vierde en lag na de pitstops van de mannen voor hem op een gegeven moment aan de leiding. Mercedes besloot als enige van de topteams naar harde banden te wisselen en dat betaalde zich uit. Het tempo van de Brit was beter dan dat van Max Verstappen. Tijdens de virtual safety car werd Hamilton op mediums gezet en ook die keus leek prima te zijn. De Brit complimenteerde via de radio zijn team voor de goede bandenwissels. Het ging mis bij de neutralisatie naar aanleiding van de uitvalbeurt van oud-teamgenoot Valtteri Bottas. De mannen achter Hamilton wisselden naar softs, terwijl hij op mediums bleef. Bij de herstart was hij een sitting duck en schoten Verstappen, George Russell en Charles Leclerc hem in rap tempo voorbij. Dit tot onvrede van de zevenvoudig wereldkampioen, die uiterst gefrustreerd zijn beklag deed op de radio.

Op de vraag van Sky Sports of Hamilton de auto had om te winnen, antwoordt hij. "Ik denk van wel. De strategie was tot aan de virtual safety car en safety car ontzettend goed. Misschien wel de beste van het hele jaar tot nu toe. Ik merkte echt dat iedereen er bovenop zat. Ik had echt de hoop op een één-tweetje. Helemaal omdat dit seizoen wisselend gaat", zegt de Mercedes-coureur, die de safety car niet had willen hebben. "Ik stond echt op knappen wat emoties betreft. Mijn excuses aan het team. Ik weet niet wat ik allemaal heb gezegd, maar ik was op een gegeven moment erg boos. Zij weten dat er zoveel passie zit. Bij mij is het glas altijd halfvol."

Hamilton positief gestemd over toekomst

Het uitstekende tempo op Circuit Zandvoort kwam een week na een belabberd optreden op het circuit van Spa-Francorchamps. Daar lag Hamilton er in de eerste ronde al uit, maar kon teamgenoot Russell in zijn eentje geen vuist maken tegen Red Bull Racing. Dat was in Nederland anders: "We vochten tegen de Red Bulls. Op sommige momenten waren we zelfs sneller. Zonder neutralisatie hadden we om de zege gestreden. Wij kozen voor een eenstopper, wat veel mensen niet deden. Er is zoveel positiefs uit dit weekend te halen. De auto werkte. Mocht dit in de komende Grands Prix ook lukken, dan blijven we ze in de nek hijgen en komt die overwinning eraan."

Over het algemeen kunnen de kwalificaties nog beter, al was deze zaterdag niet teleurstellend. Totdat de Mexicaan Sergio Perez in de rondte ging en voor gele vlaggen zorgde. De uitgangspositie voor de race kon beter. "Zaterdag had ik pole tot aan de laatste bocht in handen", vervolgt hij. "Ik zat zeven honderdsten onder de tijd van Max. Zij zijn alsnog wel sneller dan wij op de rechte stukken. Ook al was ik sneller uit de laatste bocht gekomen, ze hadden me waarschijnlijk geklopt op de streep. Toch is het ontzettend positief. Onze race pace was ook net zo goed als die van anderen, misschien nog wel beter. Als ik mijn ronde zaterdag had kunnen afmaken, dan stonden we in heel andere positie aan het begin van de race. Ik neem dit allemaal mee. We geven niet op."

