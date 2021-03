Hamilton staat aan de vooravond van zijn vijftiende seizoen in de koningsklasse van de autosport. Dat doet hij met een kans om definitief de meest succesvolle Formule 1-coureur aller tijden te worden. Het recordaantal overwinningen en pole-positions heeft de Brit al in handen, terwijl hij het record voor meeste wereldtitels nu nog moet delen met Michael Schumacher. Beide mannen staan nu op zeven kampioenschappen, maar Hamilton heeft dus een mooie kans om daar een achtste aan toe te voegen.

Bovendien verdedigt Hamilton de statistiek dat hij in ieder jaar van zijn F1-carrière minimaal één race heeft gewonnen. Die reeks omvat dus veertien seizoenen en dus kan gezegd worden dat hij, mede door het goede materiaal waarin hij zijn hele loopbaan heeft gereden, al een hele poos op de toppen van zijn kunnen presteert. Hamilton gaf ruiterlijk toe dat dit niet makkelijk is. “Ieder jaar consistent terugkeren is denk ik een van de grootste uitdagingen voor iedere atleet ter wereld. Het doel is altijd om te proberen beter te worden, zonder te verzwakken op de vlakken waarop je al sterk bent. Focus op je zwakke plekken terwijl je sterk blijft op de andere gebieden is absoluut geen eenvoudige klus, dat kan ik je vertellen."

"Er zijn momenten geweest waarbij ik mij op sommige vlakken verbeterde, maar dat het op andere punten juist minder goed ging”, vervolgt de Mercedes-coureur zijn verhaal. Hij stelt echter dat er meer factoren zijn die bijdragen aan het optimaal kunnen presteren. “Daarnaast komt het vaak ook neer op samenwerken. Werken met je engineers kan uitdagend zijn, ook omdat ze jou uitdagen en punten noemen waarop ze een betere manier van samenwerken voor zich zien. Ook gaat het terug naar hoeveel energie je hebt, je fitheid en je mentale gezondheid. Dat zijn denk ik allemaal heel belangrijke factoren en elementen waarbij je probeert om het op honderd procent te krijgen. Als atleten en concurrenten in deze competitie zitten we allemaal altijd op de limiet, dus het is heel lastig om die balans te vinden.”

Wil je meer lezen over de succesvolle carrière van Lewis Hamilton, de terugkeer van Fernando Alonso in de Formule 1 en het debuut van Mick Schumacher? Dat kan nu ook offline! Bestel dan hier het boek ‘Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’, dat door de redactie van Motorsport.com en autosportschrijver Hans van der Klis is geschreven.