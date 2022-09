De laatste keer dat Mercedes in een seizoen geen enkele Formule 1-race won, was alweer in 2011. Sindsdien heeft de Duitse fabrikant ieder seizoen minimaal één race gewonnen, terwijl het merk de sport tussen 2014 en 2020 zelfs domineerde. Toch lijkt het er in 2022 op dat Mercedes moet accepteren dat zelfs dagsuccessen er niet in zitten. Na zestien races staat de teller qua overwinningen nog altijd op nul, terwijl het nu Max Verstappen is die de successen aaneen rijgt. Er zijn dit seizoen nog zes races te gaan, maar Lewis Hamilton - die in zijn voorgaande vijftien F1-seizoenen altijd minimaal één race won - betwijfelt of hij en Mercedes de succesreeks van Verstappen kunnen doorbreken met een eigen zege.

"We moeten realistisch blijven, die Red Bull is bijna onverslaanbaar. Er is behoorlijk wat voor nodig om die auto te verslaan. Qua prestaties staan zij ver voor op de rest. We hebben ze niet bijgehaald en er komen geen upgrades aan waarmee dat wel gaat lukken. Daarom zal er wat geluk voor nodig zijn om nog te winnen", laat Hamilton na afloop van de Italiaanse GP, die hij op P5 afsloot, optekenen. "En dat is niet onmogelijk, want we hadden ze mogelijk kunnen verslaan in Boedapest. Maar Verstappen doet het vooraan meestal rustig aan, dus je weet nooit wat hun ware snelheid is. We zullen zien."

Wolff houdt hoop, maar is voorzichtig richting Singapore

Daar waar Hamilton dus niet direct verwacht dat Mercedes nog races gaat winnen in 2022, blijft teambaas Toto Wolff hoop houden. "Ik denk dat het geweldig zou zijn als we op eigen kracht een race kunnen winnen, zonder dat er gridstraffen aan te pas komen. Als je ons na Spa had gevraagd, dan denk ik dat ik had gezegd dat het onmogelijk is. Maar in Zandvoort wonnen we vervolgens bijna, waarna het hier opnieuw niet goed was", zegt Wolff. "Een race winnen moet denk ik echter wel het doel zijn. We willen het seizoen niet eindigen zonder overwinning, zelfs als we de koers al helemaal naar 2023 verlegd hebben. Het zou iets heel moois zijn in wat voor al onze mensen een moeilijk seizoen is."

In de meest recente races is duidelijk geworden dat de Mercedes W13 vooral goed presteert op bochtige circuits waar veel downforce een vereiste is, terwijl circuits met lange rechte stukken en veel hobbels juist niet bij de bolide passen. De aankomende race is op het stratencircuit van Singapore en dat zorgt ervoor dat Wolff op twee gedachten hinkt over hoe competitief zijn team daar gaat zijn. "Ik denk dat de lay-out van het circuit bij onze auto zou moeten passen, maar de hobbels niet", concludeert hij. "De simulaties laten opnieuw zien dat dit een van onze betere circuits zou moeten zijn, maar ik probeer relatief voorzichtig te zijn met voorspellingen voor Singapore."

Video: De hoogtepunten van de Grand Prix van Italië