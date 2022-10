Hamilton: F1-budgetplafond zinloos als er geen serieuze straf volgt

Voorafgaand aan de Amerikaanse Grand Prix gaat het weer grotendeels over het budgetplafond en het overschrijden daarvan door Red Bull Racing in 2021. Daags na de Japanse Grand Prix maakte de FIA bekend dat het bij de formatie van Christian Horner om een 'minor breach' zou gaan. Met de eigen berekeningen zat Red Bull onder de grens van 145 miljoen dollar, maar de FIA is van mening dat enkele niet opgegeven kosten moeten meetellen en komt op een hoger getal uit. Donderdag is bekend geworden dat de federatie een voorstel bij Red Bull heeft neergelegd over de strafmaat.

In aanloop naar een officieel bericht hebben rivalen al flink op de trom geslagen. Ferrari en Mercedes pleiten voor een consequentie waarmee de FIA 'een signaal' afgeeft. "Ik kan niet echt een antwoord geven dat nog iets toevoegt en daardoor probeer ik er geen energie in te steken", begint Hamilton als hij in Austin naar het budgetplafond wordt gevraagd. "Ik probeer mijn eigen team vooral aan te jagen en te werken aan dingen die ik wel in de hand heb. Maar het besluit dat nu genomen moet worden, gaat over de integriteit van deze sport. Ik hoop en denk ook wel dat Mohammed en zijn team het juiste zullen doen. Dat moet ik geloven. Ik wil hen in ieder geval het voordeel van de twijfel geven."

Met het woord integriteit bedoelt Hamilton dat het budgetplafond moet worden nageleefd omdat het anders zinloos is een bovengrens vast te stellen. "Ik denk dat de sport hier richting de toekomst wel iets aan moet doen. Als het nogal losjes wordt nageleefd, dan zullen alle teams eroverheen gaan. Dan gaan teams miljoenen extra uitgeven en dat is niet goed voor de sport. Dan kun je net zo goed geen budgetplafond hebben." Als wordt opgemerkt dat de fans van Hamilton online nogal uitgesproken zijn en vragen om een herziening van uitslagen, reageert de Brit: "Om te beginnen houd ik van mijn fans en hoe gepassioneerd ze zijn. Ik heb gehoord wat er is gezegd, maar zelf kijk ik vooral vooruit. Ik kijk naar hoe ik in de toekomst nog een kampioenschap kan winnen. Ik heb mijn eigen mening over vorig jaar en hoe wij het als team hebben gedaan, daar ben ik erg trots op."

Bottas en Sainz in koor: "Straf moet worden gevoeld"

Hamilton krijgt bijval van Valtteri Bottas, die vorig jaar nog zijn teamgenoot was bij Mercedes. "Regels zijn regels en als je die niet volgt, dan moet er een straf komen die pijn doet. Je moet teams namelijk niet stimuleren om in een jaar te veel uit te geven. Persoonlijk hoop ik dat er een zware straf volgt en dat de regels strikt worden nageleefd, omdat zoiets niet zou moeten gebeuren en regels nou eenmaal regels zijn. De straf moet gevoeld worden. Ik heb de titelstrijd vorig jaar natuurlijk van dichtbij meegemaakt. De constructeurstitel hebben we weliswaar gewonnen, maar de rijderstitel liepen we mis op een paar punten. Een paar miljoen kan daarbij echt een verschil maken."

De Fin sluit zich aan bij Ferrari-coureur Carlos Sainz, die in de persconferentie met vergelijkbare teksten kwam: "Ten eerste wil ieder team en wil iedere coureur duidelijkheid, en ten tweede draait het om rechtvaardigheid. We weten allemaal hoe zo'n groot verschil één, twee of drie miljoen kan maken bij de ontwikkeling van een auto. Daardoor gaven we in de voorbije jaren iets van driehonderd miljoen per jaar uit en proberen we het nu onder controle te krijgen met minder dan honderdvijftig miljoen. Als er een straf volgt, hoop ik dat die straf de verleiding wegneemt om twee à drie miljoen te veel uit te geven. Het zou fair play voor iedereen moeten zijn en ik hoop vooral dat de FIA nu een besluit neemt zodat iedereen zich in de toekomst aan het budgetplafond houd."