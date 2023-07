Hamilton: "Wist voor F1 Hongarije al dat Red Bull halve seconde sneller was"

Zaterdag verraste Lewis Hamilton door in het absolute slot van de kwalificatie aan de haal te gaan met de pole-position voor de GP van Hongarije. Hij troefde Max Verstappen met een verschil van 0.003 seconde af. Vanaf de beste startpositie slaagde de Mercedes-coureur er echter niet in om de leiding te pakken, want in de eerste bocht dook Verstappen onderdoor. Daarna konden ook beide McLaren-coureurs hem passeren. Hamilton zou Oscar Piastri nog wel passeren, maar zag intussen ook Sergio Perez nog voorbijkomen. Daardoor moest Hamilton het uiteindelijk doen met de vierde positie, achter Verstappen, Lando Norris en Perez.

Zodoende ging een vijfde podiumplek van 2023 aan de neus van Hamilton voorbij, al denkt hij achteraf dat dit wel tot de mogelijkheden behoorde. "Ik denk dat we derde hadden kunnen worden met een iets betere start, maar de vierde plek is nog altijd prima", liet de zevenvoudig wereldkampioen na afloop optekenen. Die matige start was volgens Hamilton te wijten aan een beetje wielspin, dat ervoor zorgde dat Verstappen meteen binnendoor kon komen. Daarna kon Hamilton aanvankelijk ook niet in de aanval bij de McLarens. "We waren in de eerste twee stints gewoon te langzaam", verklaarde hij dat. "De balans was niet goed, de auto was gewoon langzaam, maar daarna werd de balans tegen het einde ineens veel beter. Ineens kon ik de druk opvoeren, maar het was te laat."

Dat de overwinning op de Hungaroring buiten bereik zou blijven, was voor Hamilton en Mercedes eigenlijk voorafgaand aan de race al duidelijk. "Het is denk ik duidelijk dat we niet de snelste zijn, we hebben niet de snelste auto. Ik ben heel trots op mezelf en het werk dat we zaterdag hebben verzet om pole-position te pakken en de wereldkampioen én de andere twee auto's te verslaan die eigenlijk sneller waren", aldus Hamilton. "Vandaag keerden we terug in de realiteit en die realiteit is dat we niet snel genoeg zijn. Tijdens de strategische bespreking werd mij al verteld dat ik in ieder geval een halve seconde langzamer zou zijn dan de Red Bull. Mijn gevecht was dus niet met Max, maar we hoopten ons met de McLarens te meten. Die bleken echter ook te snel."

Video: Hamilton blikt terug op zijn Hongaarse GP