De afgelopen jaren is de Formule 1-kalender flink aangepast. Niet alleen is het aantal races gestegen, ook het type circuit is door de jaren heen flink veranderd. Zo zijn de afgelopen jaren met name stratencircuits toegevoegd aan de kalender en zijn het de traditionele circuits die worstelen om tot langdurige deals te komen met de Formule 1.

Een van de grootste tegenstanders van de hoeveelheid nieuwe stratencircuits is Max Verstappen. De Nederlander hoopt dat de Formule 1 een betere balans vindt in de kalender en stelde vorig jaar dat de Formule 1-bolides daar niet voor gemaakt zijn. Ook Lewis Hamilton blijft vooral fan van de traditionele circuits, maar is wel blij dat de Formule 1 nieuwe locaties verkent omdat dit een uitdaging biedt voor de teams en coureurs.

"Ik ben fan van de richting die het opgaat", zegt Hamilton. "Ik ben blij met de verandering die we zien. Het is interessant om naar andere werelddelen en circuits te gaan. We zijn al op alle andere continenten geweest, dus ik hoop dat we binnenkort naar Afrika gaan. Dat zal een geweldige ervaring worden voor het hele circus, om de cultuur daar te ervaren. Het is ook voor de ingenieurs en coureurs een uitdaging om nieuwe plaatsen te verkennen."

Hamilton geeft toe dat hij vooral van de traditionele circuits houdt. "En deze zal ik ook altijd de voorkeur geven", benadrukt de Brit. Maar hij kijkt ook verder dan zijn eigen generatie, wetende dat de jongere fans van nu juist opgroeien met locaties als Saudi-Arabië, Miami en Qatar op de kalender. "Misschien zien kinderen over 20 of 30 jaar tijd [Miami] als historisch circuit, maar voor ons is het nieuw. Maar de oude klassiekers als Hongarije, Silverstone, Zandvoort en Monza zullen altijd bijzonder blijven."

Hamilton heeft er alle vertrouwen in dat de Formule 1-top dit soort circuits ook in de toekomst op de kalender houdt. "Het is belangrijk dat we die in het DNA van de Formule 1 houden. En voor zover ik weet, is Stefano (Domenicali, F1-baas, red.) niet van plan om dit soort races te lozen. Het is goed om een balans tussen de twee te hebben", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.