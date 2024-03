Hamilton: F1 heeft cruciaal punt bereikt met controverses naast de baan

De Grand Prix van Bahrein is achter de rug, maar voor en na die race draaide het amper om de actie op de baan. Max Verstappen won de race met groot machtsvertoon en Mercedes leek een stap vooruit te hebben gezet, terwijl Alpine als hekkensluiter juist het omgekeerde pad bewandelde. Echter, het ging de afgelopen weken en dagen vooral om de controverses rondom Red Bull-teambaas Christian Horner en de beschuldigingen aan het adres van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Zodoende wordt er vooral gesproken en geschreven over alles wat er naast de baan gebeurt, en dat vindt Lewis Hamilton een slechte zaak.

"Het is als liefhebber van de sport absoluut teleurstellend om te zien wat er op dit moment allemaal gebeurt", antwoordt Hamilton op een vraag van Motorsport.com. "Het ziet er van buitenaf niet goed uit, van binnenuit kijkend. Het is echt heel belangrijk voor de sport om echt te laten zien wat haar waarden zijn en daaraan vast te houden, door onszelf verantwoordelijk te houden voor onze daden. Het is echt een cruciaal moment voor de sport, wat we de wereld laten zien en hoe we ermee omgaan. En het is tot nu toe niet erg goed afgehandeld."

Hamilton hamert erop dat transparantie in deze zaken 'echt de sleutel' is. "Ik hoop echt wat vooruitgang te gaan zien en hoop niet dat dit een jaar lang zo doorgaat. Het licht wel een aantal van de problemen die we ook binnen de sport hebben uit. En als we het hebben over diversiteit en inclusie, dan is ervoor zorgen dat mensen zich in deze omgeving op hun gemak voelen de sleutel. En dat is duidelijk niet het geval", constateert de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton is bezig aan zijn achttiende seizoen in de Formule 1 en heeft dus al het nodige binnen de 'Piranha Club' meegemaakt. Maar: "Dit is niet het deel van de sport waar ik van hou. Maar je ziet dit soort dingen ook in de zakenwereld. Het is zeker een interessante tijd."

Fans moeten F1 kunnen vertrouwen

Hamilton maakt zich dusdanig zorgen dat hij de Formule 1 oproept om de recente problemen aan te pakken. "De sport is op zoveel manieren gegroeid. We worden op zoveel plekken gezien en geaccepteerd, nog meer dan ooit. Dat is positief. Maar het is echt belangrijk dat we vasthouden aan de kernwaarden. Die gaan over integriteit, het doorlopen van processen, transparantie en vertrouwen. Onze fans moeten ons vertrouwen, ze moeten de sport kunnen vertrouwen."

Bij Red Bull heerst nu de nodige onrust na de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van teambaas Horner. Red Bull heeft het onderzoek afgerond en Horner is vrijgesproken, maar sindsdien is de storm niet gaan liggen. Hamilton ziet in die zin een gelijkenis met de situatie toen hij nog bij McLaren zat en er openlijk getwijfeld werd aan het leiderschap van Ron Dennis.

"Vanuit mijn ervaring heb ik iets soortgelijks meegemaakt toen ik nog bij McLaren werkte, in de zin dat onze leider in twijfel werd getrokken en een moeilijke tijd doormaakt", herinnert Hamilton zich. "En het had invloed op iedereen. Ik herinner me bijvoorbeeld nog goed dat toen we Ron kwijtraakten, de dingen die Ron doormaakte en de stappen die we moesten nemen, ons allemaal raakten. Een leider is dus superbelangrijk. Zij zetten de toon en zorgen ervoor dat het team zich aan de kernwaarden van de sport en integriteit houdt. Hoewel veel mensen daaronder net zo belangrijk zijn, is de leider de sleutel tot de bestemming waar je naartoe werkt."

Ondanks alle afleidingen naast de baan houdt Hamilton nog altijd van de Formule 1, met name door de competitie en het streven naar betere prestaties. "Wat ik zo leuk vind aan de sport is het teamelement, de competitie, iedereen die werkt om het beste uit zichzelf te halen. Iedereen binnen een team roeit in dezelfde richting en jaagt iets na dat bijna onbereikbaar is, namelijk perfectie, innovatie en het winnen van het wereldkampioenschap. Het is zoiets ongelooflijks. Dan heb je ook nog de spannende duels. Dat is wat je meer wil zien in deze sport. We hebben de Schumacher-dominantie gehad, mijn dominantie: het gebeurt altijd. We kunnen Red Bull niets afpakken. Zij hebben het zo fantastisch gedaan. Het is echt geweldig wat zij als team voor elkaar hebben gekregen. Zij hebben de lat zo hoog gelegd... we streven het allemaal na. Het zou geweldig zijn als we allemaal dichter bij elkaar zouden zitten, maar ik denk dat daar aan gewerkt wordt."