Hamilton: "F1 moet weer een bandenoorlog invoeren"

Coureurs waren ook al ontevreden over de Pirelli-constructie voor 2020. Daardoor worden de 2019-banden nog een jaar extra gebruikt. Maar omdat de hoeveelheid downforce nog steeds toeneemt, ondanks regels om de neerwaartse druk volgend jaar te verminderen, willen Pirelli en F1 niet nog een jaar met de banden van 2019 rijden. Dat zou incidenten zoals op Silverstone en klapbanden zoals die van Lance Stroll en Max Verstappen in de hand werken.

Pirelli heeft een nieuwe prikkel nodig

Pirelli is daardoor met een nieuw product gekomen. Coureurs hebben de prototypes in Portimao al getest, waarna er in Bahrein een nieuwe test met de beoogde banden volgde. Verstappen stelde voor die banden alleen voor een driftkampioenschap te gebruiken, terwijl Hamilton ook stevig van leer trok tegen Pirelli. "Ik heb veel respect voor hen, maar ze hebben twee jaar de tijd gehad om een goede band te ontwikkelen...", liet hij aan onder meer Motorsport.com weten.

"Het is lastig om als coureurs te zeggen wat wij van die banden vinden. We willen constructief en ondersteunend zijn, maar dan verandert er op de achtergrond niets. Maar zelfs als we in de media wel negatieve dingen over de banden zeggen, dan verandert er nog niks." Dit maakt dat Hamilton wel iets ziet in een andere prikkel voor Pirelli om de banden te verbeteren: een rivaliserend merk in F1. "Eigenlijk mis ik zo'n bandenoorlog in F1 wel, in mijn optiek was dat top."

Het huidige systeem werkt niet

Sinds 2007 kent de koningsklasse van de autosport geen bandenoorlog meer, eigenlijk in de nasleep van het Michelin-debacle in Indianapolis 2005. Bridgestone heeft alle F1-teams tot 2010 van banden voorzien, waarna Pirelli het stokje heeft overgenomen. Maar volgens Hamilton is het systeem er niet beter op geworden. "Als je geen competitie hebt, dan heb je ook niemand meer om jezelf aan op te trekken. Stel je eens voor dat dat wij als Mercedes er niet zouden zijn en andere teams ook niet meer, dan zouden Max en zijn team ook niet zo hard blijven pushen. Nu ontwikkelen ze wel volle bak door omdat ze op ons jagen en vechten met anderen. Precies hetzelfde geldt voor de Formule 1 en de banden, er is geen concurrentie meer. We moeten daarom iets anders doen en in mijn optiek moeten we dit doen."