Mercedes werd voorafgaand het Franse Grand Prix-weekend als een van de favorieten voor de zege gebombardeerd, dit omdat het gladde asfalt volgens velen perfect bij de W13 zou passen. Maar Lewis Hamilton en ploegmaat George Russell konden het tempo van Red Bull Racing en met name Ferrari bij lange na niet bijbenen. Het Britse duo klokte uiteindelijk de vierde en vijfde tijd. Russell op P4 liet meer dan zeven tienden liggen op de rapste tijd van Carlos Sainz, terwijl Hamilton nog eens twee tienden trager was. Beide heren gaven toe dat het niet zo verliep als vooraf gehoopt.

"Er ligt nog veel werk op de plank", opent Hamilton, die niet onder de indruk is van de updates op de W13. "De auto is niet spectaculair hier en ik snap niet waarom. Maar hopelijk maken we vanavond nog een stapje." De zevenvoudig wereldkampioen is van mening dat Mercedes de prijs betaalt voor het tekort aan downforce, nadat het eerder porpoising moest oplossen. Op de vraag waar het ontbrak, antwoordt hij. "Gewoon overal. Het gebeurt in elke bocht. Ik moet de data nog in, maar het voelde alsof er weinig neerwaartse druk was. Verder was het wel prima. Ik kan alleen maar meer meeleven met de jongens achter ons. Ik vind deze generatie auto's ook niet zo goed als die van hiervoor, dan doel ik met name op grip. Aan de andere kant is het ook het eerste jaar met deze generatie. Ik weet dat het in de komende jaren nog beter wordt. Wij staan dit weekend in ieder geval meer naar achteren dan we hadden verwacht."

Russell denkt dat het tempo in de race beter gaat zijn dan in de kwalificatie, maar stelt wel dat het team zich geen slechte kwalificatie kan veroorloven om een kans op een podiumplek te behouden. "Het is dus zaak dat we zaterdag optimaal presteren en ervoor zorgen dat er geen auto's uit het middenveld tussen ons en de top-vier staan", aldus de jonge Engelsman. "Ferrari is sterker en Max ziet er ook weer snel uit. Er is dus werk aan de winkel." Hoewel de verwachtingen voor dit weekend hooggespannen waren, is Russell van mening dat de ploeg verre van favoriet is om te winnen. "We hebben minder snelheid dan gehoopt. Het is zaak om hard te werken, ook in de fabriek. Maar zeg nooit nooit", besluit hij strijdlustig.