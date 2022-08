Na het aanstaande afscheid van Sebastian Vettel behoren enkel Lewis Hamilton en Fernando Alonso nog tot de oudere generatie F1-coureurs. Het contract van de zevenvoudig wereldkampioen loopt eind 2023 af, al heeft hij meerdere malen laten optekenen niet van plan zijn om aan het einde van het volgende seizoen zijn helm aan de wilgen te hangen. De 37-jarige voelt zich nog fit en fris genoeg om zowel op als naast de baan grootse prestaties neer te zetten.

Aan motivatie geen gebrek, zo vertelt de Brit: “Het is een reminder dat ik me in de fase van mijn loopbaan bevind waar mensen gaan stoppen waarmee ik ben opgegroeid en lang tegen heb geracet”, reageert Hamilton op het naderende vertrek van zijn voormalig rivaal Vettel. “Voor je het weet is ook Fernando weg. En dan, wie komt er dan? Ik denk dat ik dan de oudste ben! Maar nee, het zet me niet aan het denken over mijn pensioen. Ik ben enkel bezig met het verbeteren van onze auto. Ik denk na over de stappen die ik moet zetten om dit team weer te laten winnen. Wat is de route richting de winst van nog een wereldtitel? Wat moeten we doen om alle neuzen in deze sport dezelfde kant op te krijgen qua diversiteit? Met dat soort dingen ben ik bezig. Daar vecht ik nog steeds voor en ik heb het gevoel nog steeds voldoende brandstof in de tank te hebben.”

Op het moment dat hij het gevoel heeft dat zijn motivatie afneemt, dan zal hij stoppen. Toch verwacht Hamilton niet dat dat op korte termijn het geval is: “Als ik stop, heb ik nog steeds brandstof in de tank. Ik denk niet dat ik doorga totdat ik volledig opgebrand ben en er niets meer in de tank zit. Maar hopelijk duurt dat nog even.”