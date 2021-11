Hamilton: F1 moet aandacht genereren voor mensenrechtenkwesties

De Formule 1 racet komend weekend voor het eerst in Qatar om over twee weken ook voor het eerst een bezoek te brengen aan Saudi-Arabië. De toevoeging van Qatar en Saudi-Arabië aan de kalender is niet onomstreden: in beide landen spelen grote problemen met mensenrechten.

Lewis Hamilton weet dat het lastig is voor coureurs om zich over dergelijke kwesties uit te laten, maar vindt wel dat de sport als geheel iets moet doen. “Het is een lastig onderwerp. Het zijn uiteindelijk ook niet de coureurs die beslissen waar geracet wordt. Maar we zijn ons wel bewust van de problemen die spelen op de plekken die we bezoeken en in dit deel van de wereld schijnen ze het ergst te zijn. Ik vind dat als sporten naar deze plekken toegaan ze de plicht hebben om aandacht voor deze problemen te vragen. Er moet met een kritisch oog naar deze plekken gekeken worden en er moet aandacht van de media voor komen. Gelijke rechten voor iedereen is een serieuze zaak.”

Hamilton hoopt wel dat er meer atleten komen die zich laten horen over de mensenrechtensituaties in landen als Qatar. “Dat hoop ik zeker“, aldus de nummer twee in de WK-stand. “Een persoon kan maar zoveel voor elkaar krijgen. Als we ons met zijn allen laten horen, kunnen we een veel grotere impact hebben.” Hamilton erkent dat het vaak om complexe materie gaat. “Maar dan nog is het belangrijk dat we aandacht vragen voor een aantal van deze problemen. Er mogen in de loop der tijd dan wel een paar dingen veranderd zijn, het is nog steeds niet genoeg. Er moet nog meer gebeuren. Ik weet dat we als sport veel van dit soort landen hebben bezocht en ons onwetend hebben opgesteld. Dat is ook de reden waarom ik mij heb laten horen. Maar er zijn veel intelligentere mensen die veel meer van deze problemen afweten en er op de achtergrond ook echt wat aan proberen te doen. Niettemin ben ik van mening dat we aandacht voor deze kwesties moeten vragen, zodat er meer kritiek komt en er meer druk wordt gezet, wat hopelijk tot verandering leidt.”

Max Verstappen vindt het op de eerste plaats een zaak voor de Formule 1. “Want zij kiezen de races uit”, aldus de coureur van Red Bull Racing. “Wij gaan gewoon overal naartoe waar geracet moet worden en waar we punten kunnen verdienen.” Op de vraag of coureurs zich moeten uitspreken over dergelijke kwesties, herhaalde hij dat het iets is om bij de organisatie van de sport aan te kaarten.

Lees ook: Organisatie Saudische GP praat met coureurs over mensenrechten