Hamilton: "Ervaring zal Verstappen alleen maar sterker maken"

Met nog drie races voor de boeg koestert Max Verstappen een voorsprong van acht punten op zijn titelrivaal Lewis Hamilton. Tijdens een semi-exclusief interview met Motorsport.com heeft de Brit al laten weten dat hij voor zijn gevoel veel heeft gedaan om aanvaringen te voorkomen. Hamilton moet naar eigen zeggen de slimmere zijn en alle opgedane ervaring gebruiken. Die ervaring van bijna vijftien jaar op het hoogste niveau markeert volgens de Mercedes-coureur nog een verschil met Verstappen.

Hamilton heeft nu al lovende woorden over voor Verstappen, maar denkt dat de Red Bull-coureur in de toekomst zeker nog stappen kan zetten. "Max is een supersnelle gast, maar naarmate hij meer ervaring opdoet, zal hij nog sterker en sterker worden. Dat weet ik ook als ik terugkijk naar mezelf toen ik 24 à 25 was. Allemachtig, de fouten die ik toen maakte... Ik had de snelheid al, maar ik moest wennen aan alle ervaringen buiten de auto, het in de spotlights staan en ook de druk van het vooraan rijden. Ik denk niet dat ik toentertijd veel goed deed, dus ik neem anderen ook weinig kwalijk."

Op het circuit was dat aspect onder meer te zien aan hoe hij de wereldtitel van 2007 misliep, met een uitstapje in het Chinese grind bij het inrijden van de pitstraat. "Nu ben ik 36 jaar en kan ik veel beter met al die dingen omgaan, vooral met het in de spotlights staan en ook met de druk." Dat neemt niet weg dat Hamilton dit jaar een hogere foutenlast kent dan Verstappen. Zo is de zware crash in Silverstone hem voor het grootste gedeelte aangerekend door de stewards, heeft hij aan een rode vlag te danken dat de schuiver in Imola hem geen nulscore heeft opgeleverd en liet Hamilton in Baku een gouden kans onbenut door de 'magic button' aan te raken.

Geen fout in Baku, wel in Imola?

Het lijkt niet meteen te passen bij de ervaring waar hijzelf prat op gaat, al wil Hamilton dat graag iets nuanceren. "Baku zie ik in ieder geval niet als een rijdersfout, dat vind ik meer een mechanisch probleem. We konden er letterlijk op wachten dat zoiets zou gebeuren. Ik heb mijn linkerhand altijd op het stuur liggen bij de start en daarna kwam mijn hand per ongeluk tegen die knop aan. Ik had daarna geen idee dat de magische stand aanstond en daardoor zie ik het missen van de bocht wel als een fout, maar niet als een rijdersfout. Het was buitengewoon ongelukkig en de punten die ik daar heb verloren, krijg ik nooit meer terug. We hebben veranderingen doorgevoerd aan het stuur en ik heb ook nog dingen aangepast zodat de magic button geen probleem meer zal zijn."

Het maakt dat Hamilton het moment in Imola als zijn enige noemenswaardige rijdersfout van het jaar ziet. "Achteraf kun je daar zeggen 'was ik iets te gehaast, te agressief?' Misschien wel. Ik kan je wel vertellen dat het best pijn deed om daar in het grind te belanden. Als ik maar iets geduldiger was geweest en één bocht had gewacht om de achterblijvers te pakken...", duidt hij op het passeren van George Russell en zijn daaropvolgende schuiver in Tosa. "Maar goed, op dat moment kon ik alleen maar denken dat ik Max moest pakken. Dat was dus niet top van mij, een echte fout."

