Hamilton draagt ereburgerschap Brazilië op aan jeugdidool Senna

Afgelopen juni werd in het Huis van Afgevaardigden al gestemd over het voorstel van congreslid André Figueiredo, die graag zou zien dat Lewis Hamilton na zijn derde Grand Prix-zege in Brazilië in 2021 wordt uitgeroepen tot ereburger van het land. Dat voorstel werd goedgekeurd en zodoende was de Mercedes-coureur maandag in de aanloop naar de Braziliaanse Grand Prix al in hoofdstad Brasilia om de onderscheiding in ontvangst te nemen. Gekleed in een koningsblauw pak kreeg Hamilton de Braziliaanse medaille van verdienste en een diploma voor zijn prestaties in de Formule 1, maar ook voor zijn sociale activisme in kwesties rond het milieu en etnische minderheden. Vervolgens sprak hij de congresleden en de aanwezige fans toe.

"Ik voel me nu echt een van jullie", vertelde Hamilton in zijn toespraak, waarin hij de fans bedankte en het ereburgerschap opdroeg aan drievoudig F1-wereldkampioen Ayrton Senna. Sinds zijn jeugd is de Brit altijd fan geweest van de in 1994 overleden Braziliaanse F1-coureur. "Ik heb zoveel geweldige herinneringen gemaakt in Brazilië. Dat geldt vooral voor 2021. Ik wist dat jullie mij naar voren zouden juichen en dat was een van de meest bijzondere momenten van mijn hele leven. Ik kan niet wachten tot we verder kunnen streven."

Afgelopen jaar wist Hamilton de Braziliaanse Grand Prix voor de derde keer te winnen, al moest hij daar toen wel diep voor gaan. Hij moest de sprintrace vanaf P20 aanvangen, vocht zich naar voren en kreeg opnieuw een gridstraf voor de zondagse race. Daarin begon de 37-jarige coureur vanaf P10, om uiteindelijk na een intense strijd met Max Verstappen als winnaar uit de bus te komen. Eerder won Hamilton in 2016 en 2018 al op Autodromo José Carlos Pace, al dateert zijn grootste succes op de omloop alweer van 2008. Toen stelde Hamilton zijn eerste wereldtitel in extremis veilig door in de laatste bocht van de laatste ronde voorbij te gaan aan Timo Glock. Daarmee hield hij toenmalig Ferrari-coureur en thuisfavoriet Felipe Massa van het kampioenschap.