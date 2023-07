Hamilton enthousiast over F1-film: "Gaat er sneller uitzien dan op tv"

De Formule 1-film van Apple wordt geregisseerd door Joe Kosinski, onder andere verantwoordelijk voor de film Top Gun: Maverick, en geproduceerd door producent Jerry Bruckheimer. Over de verhaallijn van de film is nog niet veel bekend. Wel staat vast dat Brad Pitt de hoofdrol speelt, naast Damon Idris. Pitt speelt in de film een ervaren coureur die een comeback in de Formule 1 maakt en het naast Idris als teamgenoot opneemt tegen de rest van het Formule 1-veld.

Op Silverstone vinden deze week de eerste opnamen plaats voor de film, waardoor de paddock een ware filmset is geworden. Lewis Hamilton, die meehelpt met de productie van de film en advies geeft, is blij om te zien dat de plannen op papier nu zijn veranderd in camera's en een garage voor het fictieve team APXGP, waarvoor de 59-jarige Pitt in een aangepaste F2-bolide rijdt. Hamilton laat weten dat hij niet veel meer nieuwe dingen kan vertellen over de film zelf. "Het is heel gaaf om te zien... Ik zag net Jerry binnenlopen. Ik heb de garage nog niet gezien, maar ik was hier iets van twee weken geleden al om Brad te zien oefenen", geeft Hamilton aan. "Het is ontzettend enerverend om dit allemaal zo samen te zien komen en om te weten dat we dit weekend beginnen met de opnames. Er heerst wat nervositeit, aangezien we hier al zo lang aan werken. We willen dat iedereen het geweldig vindt en het gevoel heeft dat we de essentie van deze sport hebben samengevat. Dat is ons doel, hopelijk kunnen we jullie trots maken."

Pitt heeft zich dus al voorbereid op de opnames van dit weekend, maar heeft van Hamilton geen tips gekregen. "Ik keek alleen toe vanaf de muur, dus nee!" Ook kan hij niet helemaal zeggen of hij onder de indruk was van zijn vaardigheden. "Ik bedoel, hij scheurde alleen urenlang voorbij!", lacht de Mercedes-coureur. "We hebben wel een dag doorgebracht op een baan in Los Angeles. Voor iemand die niet heeft geracet, heeft hij absoluut een scherpe blik. Hij houdt ervan om naar de MotoGP te kijken, hij is altijd al een racefanaat geweest. Hij had meteen de [ideale] lijnen door en ging er volledig in op. Dat was goed om te zien."

Een andere factor wat voor Pitt een rol speelt, is het feit dat hij met zijn 59 jaar niet meer de jongste is. Volgens Hamilton is dat wel besproken, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat de acteur, onder meer bekend van Thelma & Louise, Fight Club, Once Upon a Time... in Hollywood en Bullet Train, het goed zal doen. "Allereerst lijkt Brad juist jonger te worden", zegt Hamilton. "Hij ziet er geweldig uit voor zijn leeftijd. Dat was uiteraard wel een groot gespreksonderwerp in het begin, toen we het eerste verhaal bespraken. Maar hij is superfit en heeft getraind. Het blijft uiteindelijk een film, dus er zal wel een Hollywoodelement aan vastzitten wat het geloofwaardig maakt. Brad is een iconische acteur, hij heeft altijd ongelofelijk werk geleverd. Ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben dat Brad Pitt in de F1-film speelt, dat is ongelooflijk. Ik denk dat hij het geweldig gaat doen."

Veel sneller dan op tv

De Formule 1-film heeft goedkeuring gekregen van Liberty Media, de eigenaar van de F1. Dat zou volgens Hamilton niet mogelijk zijn geweest toen de Formule 1 nog in handen was van Bernie Ecclestone. "Ik ben ze daar ongelofelijk dankbaar voor. Ik weet niet of dit tien jaar geleden mogelijk was geweest, toen we het oude management nog hadden. Zij hadden dit misschien niet gezien als een belangrijke stap voor de groei van de sport. Maar we hebben al het geweldige werk en impact gezien van de Netflix-show en dit zal het tot een hoger niveau tillen, verder dan dat. Er zijn al veel mensen wereldwijd enthousiast over deze sport, het feit dat we alle originele personages hebben die op de grid staan, samen met Brad, is best cool."

Een voordeel van zo'n film, is het feit dat er met hypermoderne technologie opgenomen kan worden. Daardoor kan er in hoge kwaliteit gefilmd worden, en dat in combinatie met meer frames om zo soepele beelden te verzorgen. Dat zorgt er volgens Hamilton voor dat de snelheid van de Formule 1-bolides in de film beter tot zijn recht komt dan in de F1-uitzendingen zelf, wat regelmatig een kritiekpunt is geweest. "Ik ben er vrij zeker van dat de camera's veel beter zijn dan wat je op tv ziet", legt Hamilton uit. "Ik heb alle beelden van de cameraposities gezien en ik heb wat tijd doorgebracht met Joe om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke cameraposities hebben. Het aantal frames is anders, het gaat er snel uitzien, sneller dan op tv. Dat heeft te maken met de hoeveelheid frames die we moeten hebben. Joe is een ongelofelijke regisseur. Je hebt al gezien wat hij doet met straaljagers", doelt hij op zijn werk voor Top Gun: Maverick. Hamilton was met name onder de indruk van de luchtgevechten in die film. "Het wordt fantastisch om die technologie in onze wereld te introduceren", besluit de zevenvoudig wereldkampioen.