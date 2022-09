Hamilton: Energiedrankenmerk Red Bull heeft mijn ongelijk bewezen

In 2011 geloofde Lewis Hamilton niet dat Red Bull zich aan het front van de Formule 1 zou kunnen handhaven tegen grote autofabrikanten zoals Ferrari en McLaren, het team waar de Engelsman destijds reed. Red Bull stond op dat moment aan het begin van een dominante periode met vier achtereenvolgende wereldtitels van Sebastian Vettel. Na het begin van het V6 hybride-tijdperk nam Mercedes het stokje over en was Hamilton een periode lang heel succesvol. Waar McLaren en Ferrari nog geen kampioenschap gewonnen hebben sinds de uitspraken van Hamilton elf jaar geleden, heeft Red Bull zich terug in de wedstrijd geknokt en kon het in 2021 de wereldtitel winnen met Max Verstappen. Ook dit seizoen is Red Bull prominent aanwezig. Het team staat aan de leiding bij de constructeurs en Verstappen kan zijn tweede wereldtitel al ruiken.

“Ik ben zeer onder de indruk van Adrian Newey en zijn team”, reageerde Hamilton op de vraag van Motorsport.com over hoe hij de prestaties van Verstappen dit seizoen bekijkt. “Ik denk dat het team over het algemeen hele goede auto’s gehad heeft. Ze waren goed met grote rijhoogte en hadden meer drag dan voorheen. Ik denk dat ze dit jaar gezien hebben dat hun motor helemaal niet langzamer is dan de andere blokken en dat het meer ging om drag. Ze hebben het fantastisch gedaan.”

Hamilton kwam vervolgens zelf terug op zijn uitspraken van 2011. “Wat ik in het verleden ook gezegd heb over het team, dat bedoelde ik niet negatief. Een paar jaar geleden heb ik iets gezegd over dat het maar een energiedrankenfabrikant is, of zoiets. Dat was meer om te benadrukken dat je eerder je geld zou inzetten op een fabrikant, maar ze hebben mijn ongelijk bewezen. Ze doen het geweldig. Maar je weet dat Adrian zijn thesis over wagens met grondeffect gedaan heeft, het is geen verrassing dat hij iets moois neergezet heeft dit jaar! Het is indrukwekkend. Maar ik geloof dat wij als team de achterstand goed zullen maken.”