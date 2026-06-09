Hamilton ziet eerste F1-zege bij Ferrari steeds dichterbij komen

Lewis Hamilton kent dit Formule 1-seizoen een opvallende wederopstanding en verwacht dat zijn eerste overwinning voor Ferrari slechts een kwestie van tijd is.

De 41-jarige Brit kende in 2025 een uiterst moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse stal. Voor het eerst in zijn achttien jaar durende F1-loopbaan bleef hij een volledig seizoen zonder podiumplaats en hij eindigde 86 punten achter teamgenoot Charles Leclerc.

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Hamilton oogde het hele seizoen gefrustreerd en liet op een gegeven moment zelfs doorschemeren dat Ferrari beter een andere coureur kon inzetten. De reglementswijzigingen vormden echter zijn grote kans om terug te keren naar zijn beste niveau.

Invloed op ontwikkeling Ferrari SF-26

Voor het eerst kreeg Hamilton de mogelijkheid om een auto mee te ontwikkelen naar zijn eigen voorkeuren. Bij de ontwikkeling van de Ferrari uit 2025 was hij immers niet betrokken. Daarnaast kon hij veranderingen doorvoeren binnen zijn eigen team, waaronder op het gebied van zijn race-engineer.

Die veranderingen lijken hun vruchten af te werpen. Hamilton staat na zes raceweekenden tweede in het kampioenschap en klopt nadrukkelijk op de deur van zijn eerste Ferrari-zege. De Brit eindigde de afgelopen twee Grands Prix als tweede achter kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli en staat ook tweede in het kampioenschap. "Het kan eigenlijk niet dichterbij zijn", zei Hamilton na de Grand Prix van Monaco.

De Brit laat zich daarbij niet ontmoedigen door de forse achterstand van 66 punten op Antonelli, zijn opvolger bij Mercedes. Een recordbrekende achtste wereldtitel lijkt voorlopig buiten bereik, maar dat is ook niet waar het momenteel bij Hamilton om draait.

Hamilton dankt Vasseur en team

De Engelsman wil vooral zijn kant van de garage naar een hoger niveau tillen en dat lijkt te lukken. Hamilton heeft een voorsprong van vijftien punten op Leclerc en leidt het onderlinge kwalificatieduel bovendien met 5-4, inclusief sprintkwalificaties. Vorig jaar verloor hij die strijd nog met 23-7.

"Dit had ik niet kunnen bereiken zonder dit team, zonder de betrouwbaarheid die we hebben en zonder Fred", zei Hamilton na de race in Monaco. "Fred is geweldig geweest in zijn steun. Vorig jaar was heel zwaar voor ons allebei. Ik bleef hem vragen om bepaalde veranderingen door te voeren aan mijn team en aan de auto, en hij heeft dat gedaan.

Lewis Hamilton met zijn teambaas Frederic Vasseur. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Nu zie ik daar de resultaten van en kan ik eindelijk leveren voor het team. We staan nog maar aan het begin van het seizoen, dus we moeten blijven jagen. Ik denk zelfs dat het makkelijker is om aan te vallen dan om te verdedigen."

Mocht Hamilton daadwerkelijk weer weten te winnen, dan zou dat zijn eerste overwinning zijn sinds de Grand Prix van België van 2024. Destijds kwam hij als tweede over de finish, maar werd Mercedes-teamgenoot George Russell na afloop gediskwalificeerd. Een nieuwe zege zou zijn totaal op 106 Formule 1-overwinningen brengen.

Daarvoor moet Hamilton echter eerst afrekenen met zijn voormalige werkgever Mercedes. Het team heeft dit seizoen nog geen enkele race verloren, mede dankzij tienersensatie Antonelli. Met zijn overwinning in Monaco evenaarde de Italiaan Hamiltons persoonlijke record van vijf opeenvolgende Grand Prix-zeges.

Lewis Hamilton feliciteert Andrea Kimi Antonelli. Foto door: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Mercedes ligt al geruime tijd voor op de rest en wij konden hen niet evenaren", vertelde Hamilton aan Sky Sports. "Kimi heeft het fantastisch gedaan. Ik ben dankbaar dat ik dit moment van hem van dichtbij mag meemaken, want dit is zijn moment. Ik ben blij dat ik erbij kan zijn, het kan delen en zien gebeuren."