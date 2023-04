Hamilton pakt eerste podium van F1-seizoen 2023: "Nooit verwacht"

Lewis Hamilton begon de Grand Prix van Australië vanaf de derde plek en kwam na een goede start en een aanval op Max Verstappen al in de eerste ronde tweede te liggen. Vlak na de safety car - die door een crashende Alexander Albon werd veroorzaakt - moest de Brit al snel zijn meerdere erkennen in het tempo van de regerend wereldkampioen. De Mercedes-coureur hield vanaf P2 rondenlang Fernando Alonso achter zich met een à twee seconden en kwam na alle chaos als tweede over de finish. Teamgenoot George Russell viel eerder uit met een ploffende krachtbron.

"Deze baan en stad leveren elke keer weer een geweldige show", trapt Hamilton af tegenover David Coulthard. "Het geluk was vandaag niet aan de zijde van George. Het is zaak dat uit te zoeken, want onze betrouwbaarheid is normaal prima voor elkaar. Dit is zonde. Aan de andere kant is het geweldig dat we punten scoren. De tweede plek had ik niet zien aankomen. Ik ben dankbaar voor deze uitslag."

De zevenvoudig wereldkampioen toonde goede snelheid in Australië. Zodra Alonso naderde was hij in staat het tempo met de W14 op te voeren om het gat naar de Spanjaard te behouden. Helemaal op zijn gemak is de Engelsman echter nog niet. "Ik voel me nog steeds niet comfortabel in de auto", gaat hij verder. "Het gevoel is er niet echt, maar ondanks dat probeer ik zo snel mogelijk te rijden. Ik werk daar ook hard aan, maar het blijft een lang project. Toch vind ik het, ondanks de achterstand op Red Bull, geweldig dat we nu met Aston Martin het gevecht aan kunnen gaan. We moeten daar voor blijven strijden. Het gat kan kleiner worden. Dat is lastig, maar zeker niet onmogelijk."

Hamilton riep tijdens de Grand Prix meerdere keren zich zorgen te maken over de staat van de banden. De Schot vraagt aan de 38-jarige coureur of hij aan het bluffen was: "Dat was ik zeker niet. Ik moest allereerst al veel pushen om Max achter me te houden en later was Fernando aan het drukken. De mannen achter mij waren rap, eigenlijk ietsje rapper dan ik. Het lukte me om ze achter me te houden. Maar kijk even naar het feit dat er drie wereldkampioenen in de top-drie staan, dat is toch geweldig!"

Video: Hamilton verschalkt Verstappen in net na de start van de Australische GP