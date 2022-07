Hamilton: Een-twee Mercedes was mogelijk zonder DRS-probleem

De vrijdag van de Hongaarse Grand Prix verliep voor Mercedes niet zoals gehoopt en ook tijdens de derde vrije training maakte het team geen geweldige indruk. Toch slaagden George Russell en Lewis Hamilton erin om zich in de strijd om de pole-position te mengen, want na de eerste run bivakkeerden zij op de posities twee en vier. Daar waar Russell er in zijn tweede run in slaagde om wat van zijn tijd af te schaven en uiteindelijk zijn eerste F1-pole te pakken, verbeterde Hamilton zich niet. Hij moet daardoor genoegen nemen met de zevende startplek.

De reden dat hij zich niet kon verbeteren in de tweede run van Q3 is duidelijk voor Hamilton. "De DRS werkte gewoon niet", verklaart hij na afloop van de kwalificatie. Het probleempje met de openklappende achtervleugel heeft hem naar eigen zeggen behoorlijk wat gekost, want zonder dit euvel had volgens hem de hele eerste startrij voor Mercedes kunnen zijn. "Absoluut, dus het is absoluut frustrerend dat we na alle problemen die we al hebben gehad nu eindelijk om de eerste rij kunnen vechten, maar dat zoiets er nu voor zorgt dat het alsnog niet kan. Er komen echter nog andere momenten."

Zoals gezegd had Mercedes zeker geen optimale vrijdag en dus kwam de pole-position van Russell zeer onverwacht. Hamilton benadrukt dat deze pole van groot belang is voor Mercedes, maar zegt ook dat het team in het duister tast over waar die snelheid ineens vandaan komt. "Ik wil George feliciteren, het is een geweldig gevoel om je eerste pole te pakken", spreekt Hamilton uit ervaring. "Voor ons als team is het ook belangrijk, maar we weten niet waar onze snelheid ineens vandaan is gekomen. Het kwam uit het niets, maar het is heel positief." Wel weet de Brit dat het gevoel in de kwalificatie heel anders was dan op vrijdag. "Het gevoel in de auto verschilde als dag en nacht. We hebben vannacht hard gewerkt en de mensen in de fabriek hebben veel werk verzet in de simulator. We konden het in VT3 niet voelen, maar in de kwalificatie zat het goed."

Wat is er zondag mogelijk voor Hamilton vanaf de zevende startpositie? Zelf heeft hij daar nog geen duidelijk idee over. "Ik weet niet hoe onze race pace gaat zijn, want vrijdag waren we te langzaam. Wellicht hebben we ineens wat gevonden. Als dat zo is, dan is dat geweldig, en als dat voor ons allebei geldt, kunnen we zondag hopelijk echt aanvallen", legt hij uit. Ook is Hamilton bereid om zichzelf dienstbaar op te stellen en Russell te helpen in de jacht op zijn eerste zege. "Ik ga doen wat ik kan om hem te steunen. Op dit circuit zou hij vanaf die positie moeten kunnen winnen, en ik ga proberen om mezelf naar voren te werken."

Video: Hamilton reageert bij Viaplay op de kwalificatie in Hongarije