Nog voordat er dit Formule 1-seizoen een meter was gereden kwam misschien wel de grootste F1-transfer aller tijden rond: Lewis Hamilton stapt aan het einde van het jaar over van Mercedes naar Ferrari. De Brit maakte gebruik van een clausule in zijn contract, waardoor hij eerder dan de verwachte einddatum - 2025 - bij zijn huidige werkgever kon vertrekken. Dit seizoen vallen de prestaties van Mercedes ook nog eens tegen, waardoor de coureur meerdere keren werd gevraagd of deze tegenvallende prestaties de overstap naar Ferrari makkelijker maakt. "Ik hoef dit helemaal niet te rechtvaardigen. Volgens mij weet ik het beste wat goed voor me is en dat is sinds dat ik de beslissing nam niet veranderd", vertelt een geprikkelde coureur aan de vooravond van de Grand Prix van China.

De vragen die de media over de overstap stellen boeien Hamilton niet zoveel. "Ik heb geen enkel moment getwijfeld over mijn overstap. De reacties van anderen zorgen daar ook niet voor", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "Zelfs vandaag nog kramen mensen allemaal onzin uit. Dat gaat de rest van het jaar zo blijven. Ik blijf gewoon doen wat ik de vorige keren ook deed, want ik weet wat het beste voor mij is. Het enige wat ik weet is dat dit een enorm spannende tijd voor me gaat worden."

Hamilton: Nooit gedacht dat ik zo lang zou racen

Bij Ferrari heeft de Brit zijn handtekening onder een meerjarig contract gezet. De nu 39-jarige coureur blijft dus in ieder geval tot zijn 41ste in F1 actief. "Ik had nooit gedacht dat ik na mijn 40ste nog zou racen. Ik weet vrij zeker dat ik ooit heb gezegd dat ik dat niet zou doen", vertelt Hamilton. "Het leven is echter niet zo voorspelbaar. Ik voel me namelijk niet echt 40. Ik voel me nog heel jong."

Ook Fernando Alonso is voorlopig nog niet klaar in F1. De Spanjaard verlengde in de aanloop naar de race in China zijn contract. Hoelang zijn verbintenis doorloopt, is niet bekendgemaakt. Aangezien het een meerjarige deal is, lijkt het erop dat de rijder tot minstens zijn 45ste achter het stuur te vinden is. Hamilton prijst de keuze van Alonso: "Het is goed dat hij er nog is en ik hoop dat hij nog wel even blijft."