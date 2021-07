Waarom Verstappen belangrijk was voor de toekomst van Hamilton

Mercedes maakte afgelopen zaterdag bekend dat Hamilton een nieuw tweejarig contract getekend heeft waardoor hij zeker tot eind 2023 voor de Zilverpijlen zal rijden. De toekomst van Hamilton was lang een vraagteken, nadat hij voor dit seizoen pas in februari een overeenkomst had ondertekend. Dat had volgens Hamilton overigens niets te maken met de prestaties op de baan. Dit jaar staat de Brit voor zijn grootste uitdaging in vijf jaar. Hij moet het in de titelstrijd opnemen tegen Max Verstappen, die de laatste drie races op rij gewonnen heeft. De Limburger heeft nu een voorsprong van 32 punten in het wereldkampioenschap.

Na het tekenen van zijn nieuwe contract vertelde Hamilton dat het duel met Verstappen dit jaar een grote rol gespeeld heeft in zijn beslissing om er nog een paar jaar aan vast te plakken. “Aan het begin van dit seizoen was het zo spannend, de auto’s waren min of meer gelijkwaardig. Dat was een van de leukste periodes die ik in lange tijd in deze sport gehad heb, door het duel met Red Bull”, zei Hamilton. “Ik hoopte dat het op die manier door zou gaan, maar Red Bull heeft grote stappen gemaakt. We komen in het leven op verschillende plekken, het is belangrijk dat we de tijd nemen om te evalueren. Het is belangrijk dat we doen wat voor ons belangrijk is op het gebied van gezondheid, voor de mentale gesteldheid. Ik vind het altijd fijn om te reflecteren en mijn vervolgstappen uit te denken. Ik werd op een ochtend wakker en dacht aan de racerij. Ik wilde doorgaan met racen. We zijn nu verwikkeld in een spannend duel en dat heeft me dichter bij m’n team gebracht. Ik sta hierdoor dichter bij de engineers. Ik wil graag dieper gaan, daar houd ik van. Het heeft mijn liefde voor de sport nieuw leven ingeblazen, ik houd van de competitie.”

Steun van Mercedes in strijd voor meer diversiteit

Hamilton is de afgelopen tijd een groot voorvechter geweest van meer diversiteit en inclusiviteit in de Formule 1. Hij wil deze rol blijven vervullen in de toekomst om die groepen te steunen die minder goed vertegenwoordigd zijn. Hamilton blijft gemotiveerd om de sport op dit vlak vooruit te helpen, maar sprak ook zijn waardering uit voor Mercedes. “Het is geweldig om te zien wat Mercedes doet, ze hebben me ongelofelijk goed gesteund in de periode rond BLM [Black Lives Matter] door de wagen helemaal zwart te maken en echt te pushen dat we een diverse omgeving krijgen”, aldus Hamilton. “De gesprekken die we daarover gevoerd hebben zijn geweldig. Het is een prachtig nieuw onderdeel van de reis die we samen maken. Natuurlijk kon ik een paar jaar alleen maar dromen van deze positie. Ik kijk uit naar de toekomst.”