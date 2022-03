Hamilton doneert 50.000 euro na overslaan van FIA-gala 2021

Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi greep Lewis Hamilton op sensationele wijze naast de wereldtitel. Na een late safety car-fase werd hij in de laatste ronde ingehaald door Max Verstappen, die de race won en wereldkampioen werd. Na het verplichte interview voor de podiumceremonie werd het echter stil rond de Brit, die de hele winter niets van zich liet horen en ook het traditionele FIA-gala liet schieten. Daarmee hield Hamilton zich niet aan een van de regels in het sportieve reglement, die de top-drie van het F1-kampioenschap verplicht om aldaar te verschijnen.

FIA-president Mohammed ben Sulayem vertelde kort na zijn aanstelling al dat het vergrijp niet onbestraft kon blijven. Donderdag had de nieuwe topman van de FIA in Bahrein een ontmoeting met Hamilton, waarin onder meer gesproken werd over de diversiteit in de autosport. Vrijdagavond gaf de FIA meer duidelijkheid over het gesprek tussen Ben Sulayem en Hamilton, waarbij duidelijk werd dat de zevenvoudig wereldkampioen een donatie van 50.000 euro heeft gedaan om een student met een ondervertegenwoordigde achtergrond te kunnen laten studeren in de autosport. Deze donatie komt in plaats van een officiële boete.

Ben Sulayem prijst toewijding Hamilton

“FIA-president Mohammed ben Sulayem heeft zevenvoudig FIA Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton voor de openingsronde van het seizoen 2022 gesproken over het werk van de FIA en andere betrokkenen in de autosport om de diversiteit en inclusiviteit van de autosport-industrie te vergroten”, leest de verklaring van de FIA. “Hamilton deelde enkele ervaringen en uitkomsten van het rapport van de Hamilton Commission, geschreven door de Royal Academy of Engineering en vorig jaar gepubliceerd. Een van de sleutelfactoren waarop de commissies voor diversiteit en inclusie zich baseren, is de implementatie van initiatieven die toegankelijk zijn voor ondervertegenwoordigde groepen.”

Lewis Hamilton, Mercedes Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

“De FIA-president wees op het belangrijke basiswerk dat de FIA de voorbije jaren heeft verricht met projecten als FIA Girls on Track, en prees de toewijding dat Hamilton aan de dag legt in projecten als Mission 44 en Ignite”, vervolgt het statement. “In de geest van toewijding om in de toekomst een meer diverse sport op te bouwen, gaf de FIA-president zijn volledige steun aan Hamiltons beslissing om een donatie van 50.000 euro te doen. Die wordt gebruikt om een student uit een kansarme achtergrond te ondersteunen bij het behalen van een onderwijskwalificatie in de autosport. De FIA en Hamilton zullen tijdens dit proces samenwerken met een onafhankelijk panel. Zowel de FIA-president als Hamilton kijken uit naar verdere positieve stappen op dit gebied in 2022 en daarna, waarbij diversiteit en inclusie een belangrijke prioriteit wordt voor de federatie.”

In de verklaring van de FIA wordt afgesloten met de boodschap dat ook Hamiltons afwezigheid bij het FIA-gala is besproken. De Mercedes-coureur erkent dat het belangrijk is om de prestaties van dat jaar te vieren met de winnaar van diverse autosporten. Tegelijkertijd heeft Ben Sulayem “Hamilton op zijn verplichting tot sportiviteit gewezen, vooral gezien zijn status in de autosport”.