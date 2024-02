Hamilton: Blijf diversiteit ook bij Ferrari F1 op agenda zetten

In zijn Mercedes-periode heeft Lewis Hamilton veel aandacht gehad voor het vergroten van de diversiteit bij het Formule 1-team van Mercedes en in motorsport in het algemeen. Door de inzet van de coureur heeft zijn huidige werkgever Mercedes zelfs een stichting opgezet om mensen van diverse achtergronden kansen te geven in de wetenschap. Hamilton kwam met dit idee door een onderzoek van zijn eigen commissie, waaruit bleek dat er weinig diversiteit is tussen de wetenschappers.

Aan het einde van komend seizoen vertrekt Hamilton bij Mercedes en stapt hij over naar Ferrari. De vraag is of de zevenvoudig wereldkampioen zijn werkzaamheden op het diversiteitsvlak meeneemt naar de Italiaanse renstal. De rijder haalt op dat gebied alle twijfels weg. "Natuurlijk. Als je naar Ferrari kijkt, dan hebben zij daar nog heel wat werk in te verzetten", antwoordt de 39-jarige coureur. "Dat was ook een belangrijk punt in de gesprekken die ik met John [Elkann, Ferrari CEO] heb gevoerd. Ze zijn ook enorm enthousiast om hieraan te werken."

Bij Mercedes is sinds de komst van Hamilton flink meer diversiteit te zien. "Ik ben ten eerste enorm trots op wat we bereikt hebben bij Mercedes. Sinds 2020 hebben we intern enorm veel bereikt op het gebied van diversiteit", legt de Engelsman uit. "Bijvoorbeeld als we kijken naar de hr-afdeling. Daar is een groep mensen gericht op diversiteit en dat gaat door als ik vertrek. Daar ben ik enorm trots op."

Samenwerking met FOM

Dat het voor Hamilton belangrijk is dat ook buiten Mercedes de diversiteit wordt vergroot, blijkt wel uit de gesprekken die hij met de top van F1 voert. "Wij [Mercedes] als team staan ver voor de andere teams op dit gebied. Er is dus nog heel wat werk te verzetten en daar ben ik met Stefano [Domenicali, CEO FOM] continu over in gesprek", vertelt de Britse rijder. "We zijn aan het onderzoeken hoe ik meer voor de Formule 1 kan doen."

Buiten de sport is Hamilton ook bezig met het vergroten van diversiteit. Met Mission 44 hoopt hij meer leraren van diverse achtergrond voor bètavakken voor de klas te krijgen. In december 2021 is deze stichting opgericht en tot nu toe is er al meer dan elf miljoen pond opgehaald, waarvan zeven miljoen uit de zak van Hamilton. De Brit heeft meermaals aangegeven dat zijn bijdrage in totaal op gaat lopen tot zo'n twintig miljoen pond. De stichting is nu voornamelijk actief in het Verenigd Koninkrijk, maar het doel is om ook in Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Brazilië op te starten.