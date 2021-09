Lewis Hamilton: De statistieken van 100 overwinningen

Hamilton is de eerste coureur die de mijlpaal van honderd overwinningen gerond heeft nadat hij vorig jaar het record van Michael Schumacher (91 overwinningen) passeerde. De successen van Hamilton zijn gigantisch geweest in zijn lange carrière, maar zijn des te indrukwekkender wanneer ze in het perspectief van de statistiek geplaatst worden. In de 71-jarige historie van het Formule 1 wereldkampioenschap zijn er precies 1.050 races gehouden. Hamilton heeft statistisch gezien nu 10 procent van alle races gewonnen. Ten opzichte van andere namen in de ‘topscorerslijst’ spreken de cijfers van Hamilton ook boekdelen. Zo heeft hij bijna het dubbele aantal overwinningen van Sebastian Vettel (53 overwinningen) en Alain Prost (51 overwinningen).

Met een winstpercentage van 36 procent (100 overwinningen in 281 races) is Hamilton opgeklommen naar de derde plaats in die lijst. Alleen Juan Manuel Fangio (47 procent, 24 uit 51 races) en Alberto Ascari (41 procent, 13 uit 32 races) staan voor Hamilton en dat zal waarschijnlijk ook zo blijven. Inmiddels staat de Britse coureur wel voor Jim Clark (35 procent, 25 uit 75 races) en Schumacher (30 procent, 91 uit 306 races). Wat tegen Hamilton spreekt is dat er in het huidige Formule 1-tijdperk veel meer races gehouden worden dan voorheen. De betrouwbaarheid van de wagens is beter dan ooit en de dominantie van Mercedes heeft Hamilton ongetwijfeld geholpen.

Hamilton maakt daar zelf overigens geen enkel punt van: “Ik ben zo trots op alles wat ik samen met Mercedes bereikt heb de afgelopen jaren. Ik geniet al jaren de steun van een vaste groep mensen, al achttien jaar zijn we bezig.” Hij refereert daarmee aan zijn fysio Angela, zijn chauffeur Omar en bodyguard Lloyd, maar ook zijn familie heeft een belangrijke rol gespeeld in het succes: “Mijn vader belde me zaterdagavond nodig, net zoals voor mijn eerste race of op de avond voordat ik als achtjarige voor het eerst kampioen werd. Hij heeft me altijd gesteund en daar ben ik hem zeer dankbaar voor.”

Hoeveel waarde hecht het Mercedes-team aan deze mijlpaal van Hamilton? Volgens teambaas Toto Wolff is het simpelweg een getal dat mensen binnen korte tijd weer vergeten zullen zijn, maar waar later waarde aan gehecht wordt. “De honderdste overwinning is vandaag en morgen nieuws, maar de wereld blijft draaien. We zullen over een paar jaar terugkijken op dit moment en dan is het speciaal, dan is het iets waar we met z’n allen onderdeel van zijn geweest. Hij is simpelweg de beste coureur die we ooit gezien hebben. Dat is de waarheid.”